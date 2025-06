Idefix-Lookalike-Wettbewerb in Berliner Museum

Der berühmte Comic-Hund Idefix aus den Asterix-Bänden wird 60. Zum Geburtstag veranstaltete das Museum für Kommunikation in Berlin einen Wettbewerb: Welches Tier kommt der Buch-Vorlage am nächsten?

Berlin.

Mehrere kleine Hunde haben sich im Museum für Kommunikation in Berlin in einem speziellen Wettbewerb gemessen: Welches der Tiere ist dem berühmten Comic-Hund Idefix aus den Asterix- und Obelix-Büchern des französischen Zeichners Albert Uderzo am ähnlichsten? Zum 60. Geburtstag des tierischen Begleiters der beiden Comic-Gallier veranstaltete das Museum einen Lookalike-Wettbewerb.