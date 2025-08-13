Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für diesen Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit Höchstwerten zwischen 30 und 37 Grad.
Für diesen Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit Höchstwerten zwischen 30 und 37 Grad. Bild: Andreas Arnold/dpa
Für diesen Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit Höchstwerten zwischen 30 und 37 Grad.
Für diesen Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit Höchstwerten zwischen 30 und 37 Grad. Bild: Andreas Arnold/dpa
Panorama
Im Südwesten Deutschlands war es wieder besonders heiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf bis zu 37 Grad kletterten die Temperaturen am Mittwoch. Die Spitzenreiter lagen wieder in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Offenbach.

Im Südwesten Deutschlands ist es auch am Mittwoch wieder besonders heiß gewesen. Die Thermometer kletterten in Rheinfelden - gelegen in Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz - auf bis zu 37,0 Grad, wie es am Abend vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach auf Grundlage vorläufiger Messwerte hieß. Am zweitwärmsten war es demnach mit bis zu 36,6 Grad in Bad Kreuznach und am drittwärmsten mit bis zu 36,5 Grad in Kaiserslautern - beide Städte liegen in Rheinland-Pfalz.

Schon tags zuvor waren die Temperaturen in den südwestlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besonders schweißtreibend. 35,4 Grad wurden nach vorläufigen Messwerten am Dienstag in Müllheim in der Nähe von Freiburg erreicht. Bis zu 34,8 Grad waren es in Rheinfelden und bis zu 34,3 Grad in Trier-Zewen, wie es am Dienstagabend vom DWD hieß.

Auch für diesen Donnerstag rechnen die DWD-Meteorologen mit Höchstwerten zwischen 30 und 37 Grad. Nur an den Küsten werde es nicht ganz so heiß.

Der bisherige Jahresrekord ist sogar noch höher: Am 2. Juli 2025 war in Andernach (Rheinland-Pfalz) eine Tageshöchsttemperatur von 39,3 Grad gemessen worden. Der Allzeit-Temperaturrekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:17 Uhr
7 min.
Trump beschwichtigt Ukraine vor Gipfel mit Putin
Trump inszeniert sich als Friedensstifter.
Historischer Alaska-Gipfel: US-Präsident Trump und Kremlchef Putin kommen dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine zusammen. Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:13 Uhr
3 min.
Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen
Holznagel forderte, die Zahl neuer Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche zu beschränken – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz. (Archivbild)
Wie viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst brauchen den Beamtenstatus? Der Steuerzahlerbund will die Zahl der Verbeamtungen drücken und verweist auf die hohen Kosten.
10.08.2025
2 min.
Hitze nimmt weiter zu - Wetterdienst erwartet bis zu 38 Grad
Die Sonne zeigt sich häufig über Deutschland in den kommenden Tagen.
Sommer, Sonne und ordentlich Schwitzen: So lautet die Prognose des Deutschen Wetterdienstes für die kommende Woche. Zur Wochenmitte werden Temperaturen weit über 30 Grad erwartet.
21:24 Uhr
2 min.
Deutschland schwitzt - an manchen Orten bei mehr als 36 Grad
Der Sommer ist derzeit heiß.
Seit Tagen ist es schwülheiß. Erneut wurden hohe Temperaturen gemessen. Wo war es besonders heiß?
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel