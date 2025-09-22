Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Smartphone ist für die meisten Leute der wichtigste Zugang ins Internet. (Foto: Illustration)
Das Smartphone ist für die meisten Leute der wichtigste Zugang ins Internet. (Foto: Illustration) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Das Smartphone ist für die meisten Leute der wichtigste Zugang ins Internet. (Foto: Illustration)
Das Smartphone ist für die meisten Leute der wichtigste Zugang ins Internet. (Foto: Illustration) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Panorama
In Deutschland wird so viel im Netz gesurft wie noch nie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

72 Stunden pro Woche bewegen sich die Bundesbürger inzwischen im Netz - das sind drei volle Tage. Vor fünf Jahren waren es noch 56 Stunden. Viele Menschen wollen daraus jetzt eine Konsequenz ziehen.

Bonn.

Die Menschen in Deutschland verbringen so viel Zeit im Internet wie noch nie. Inzwischen surfen sie pro Woche knapp 72 Stunden, also umgerechnet fast drei volle Tage. Vor fünf Jahren lag die wöchentliche Internetnutzung noch bei rund 56 Stunden, wie aus der repräsentativen "Postbank Digitalstudie 2025" hervorgeht.

Jüngere Bundesbürger sind den Angaben zufolge deutlich online-affiner als ältere: Die 18- bis 39-Jährigen verbringen pro Woche fast 86 Stunden im Internet, bei den ab 40-Jährigen sind es mehr als 65 Stunden. 

Fast 26 Stunden Smartphone pro Woche

Mit keinem anderen Gerät verbringen die Bundesbürger mehr Zeit im Internet als mit dem Smartphone: Fast 26 Stunden sind sie damit pro Woche online - knapp zehn Stunden mehr als noch vor fünf Jahren. Dahinter rangieren Notebooks und Laptops mit gut 11 Stunden und Desktop-PCs mit fast 10 Stunden.

Mehr als 80 Prozent checken mehrmals pro Woche bis täglich Messenger-Apps wie WhatsApp oder Signal. Sieben von zehn Befragten suchen gezielt nach News und Infos, ebenso viele sind regelmäßig in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook aktiv. Jeweils rund die Hälfte der Befragten schaut Videos auf Youtube und Filme oder Serien auf Streaming-Plattformen oder erledigt online Bankgeschäfte. 

36 Prozent der Jüngeren wollen weniger online sein

Die intensive Nutzung führt den Angaben zufolge bei vielen aber auch zu einer Sättigung: 72 Prozent wollen ihre Online-Aktivität nicht weiter steigern. Ein knappes Fünftel möchte die Zeit im Internet sogar bewusst einschränken. Vor allem den Jüngeren macht dieser Punkt zu schaffen, wie die Umfrage ergab: 36 Prozent der 18- bis 39-Jährigen wollen künftig weniger online sein und sich zum Beispiel persönlich mit Familie und Freunden treffen.

Für die "Postbank Digitalstudie 2025 - die digitalen Deutschen" wurden zwischen Mai und Juni dieses Jahres 3.050 Menschen befragt. Um eine der Bevölkerung repräsentative Struktur abzubilden, erfolgte eine Gewichtung der Stichprobe nach Bundesland, Alter und Geschlecht. Zum Abgleich wurde der Mikrozensus 2022 des Statistischen Bundesamtes als Referenz genutzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
17.09.2025
3 min.
Neue App soll gegen Onlinesucht bei Jugendlichen helfen
Im Schnitt verbringen 15-Jährige in Deutschland laut OECD fast sieben Stunden täglich an diversen Bildschirmen (Archivbild).
Sieben Stunden täglich am Handy? Eine neue App setzt auf tägliche Challenges, um Jugendliche und Eltern für einen bewussten Umgang mit Tiktok & Co. zu sensibilisieren.
23.09.2025
3 min.
Studie: Mehrheit der Jugendlichen scheitert am Handyverzicht
Ein großer Teil der Jugendlichen will laut einer Studie soziale Medien im Internet weniger nutzen - schafft es aber nicht. (Symbolbild)
Viele Jugendliche wünschen sich eigentlich weniger Zeit am Handy. Doch der tatsächliche Umgang ist nur sehr schwer zu reduzieren. Das zeigt eine Befragung.
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel