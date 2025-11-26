Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild) Bild: Danny Lawson/PA Wire/dpa
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild) Bild: Danny Lawson/PA Wire/dpa
Panorama
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.

Liverpool.

Der Mann, der im Mai bei der Meisterfeier des englischen FC Liverpool mit seinem Auto in eine Menge gerast war und dabei zahlreiche Menschen verletzt hatte, hat sich vor Gericht schuldig bekannt. 

Bisher hatte der 54 Jahre alte Brite alle 31 Anklagepunkte zurückgewiesen - darunter unter anderem den Vorwurf der vorsätzlichen schweren Körperverletzung und des gefährlichen Fahrens. Nun habe er seine Schuld am zweiten Prozesstag vor dem Liverpool Crown Court schluchzend eingeräumt, berichtete die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal. Die Vorwürfe beziehen sich auf 29 Opfer im Alter von sechs Monaten und 77 Jahren. Der Mann wurde kurz nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen. Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler früh ausgeschlossen.

Richter Andrew Menary sagte laut PA, dass eine "Freiheitsstrafe von gewisser Länge" unumgänglich sei. Darauf solle sich der 54-Jährige vorbereiten. Bis zur zweitägigen Urteilsverkündung am 15. Dezember bleibt der Mann in Untersuchungshaft.

Szene der Freude in Horror verwandelt

Ein Tag "unglaublicher Freude endete unter unvorstellbaren Umständen", sagte ein Sprecher des FC Liverpool PA zufolge. Der Verein hoffe, dass die heutige Wendung im Gerichtssaal "allen Betroffenen dieses schrecklichen Vorfalls etwas Frieden bringt".

Der Vorfall hatte sich bei der Siegerparade am 26. Mai ereignet. Zu diesem Zeitpunkt hatten Tausende Menschen auf der Straße gefeiert. Die Mannschaft des FC Liverpool war in einem offenen Bus durch die Stadt gefahren. Der Sender Sky News berichtete, das Team habe nur gut 20 Minuten vor dem Zwischenfall den Ort des Geschehens passiert. Szenen der Freude hätten sich in Horror verwandelt, sagte der britische Premierminister Keir Starmer damals in einer Stellungnahme. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:07 Uhr
6 min.
Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück
Howard Carpendale hat die Autobiografie "Unerwartet" veröffentlicht. (Archivbild)
Von tiefen Krisen bis großer Liebe: Carpendale gewährt in seiner Autobiografie Einblicke, die überraschen – und auch schockieren. Was ihn geprägt und gerettet hat.
Cordula Dieckmann, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
18:17 Uhr
2 min.
Heimblamage für Liverpool: 0:3 gegen Nottingham
Murillo (M) brachte Nottingham Forest in Anfield in Führung.
Der FC Liverpool findet einfach nicht in die Spur. Gegen Nottingham Forest kassiert das Team die sechste Liga-Pleite. Florian Wirtz ist nicht dabei.
01.11.2025
2 min.
2:0 gegen Aston Villa: Liverpool beendet Niederlagen-Serie
Ryan Gravenberch sorgte mit seinem Treffer gegen Aston Villa für große Erleichterung.
Ausgerechnet gegen eine der formstärksten Mannschaften in England sorgt der FC Liverpool für das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Nationalspieler Florian Wirtz muss aber lange zusehen.
Mehr Artikel