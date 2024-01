Indigene fordern Abschaffung des "Australia Day"

Australien hat einen der umstrittensten Nationalfeiertage der Welt. Am 26. Januar feiert das Land die Ankunft der Europäer. Die indigene Bevölkerung fordert die Abschaffung.

Sydney.

Der kontroverse Nationalfeiertag "Australia Day" hat in Down Under wieder landesweite Proteste ausgelöst. Mit dem Tag wird der Ankunft der ersten britischen Flotte in Sydney Cove am 26. Januar 1788 gedacht, in deren Folge das Land kolonisiert wurde.