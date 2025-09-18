Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Iron Maiden spielen 2026 ein einziges Stadionkonzert in Deutschland - nämlich in Hannover. (Archivbild)
Iron Maiden spielen 2026 ein einziges Stadionkonzert in Deutschland - nämlich in Hannover. (Archivbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Iron Maiden spielen 2026 ein einziges Stadionkonzert in Deutschland - nämlich in Hannover. (Archivbild)
Iron Maiden spielen 2026 ein einziges Stadionkonzert in Deutschland - nämlich in Hannover. (Archivbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Panorama
Iron Maiden kommen 2026 nach Hannover - einziges Konzert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Heavy-Metal-Band Iron Maiden kommt 2026 wieder nach Deutschland - wo sie genau ein Konzert gibt. In Hannover geht die Welttournee mit dem sprechenden Namen in die Verlängerung.

Hannover.

Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden treffen sich 2026 in Hannover. Die britischen Metal-Legenden spielen in der dortigen Heinz von Heiden Arena am 2. Juni - es ist ihre einzige Stadionshow des kommenden Jahres in Deutschland. Damit werde die Welttournee mit dem Titel "Run For Your Lives" (Rennt um Euer Leben) fortgesetzt, teilte Hannover Concerts mit. 2027 solle es dann eine Tour-Pause geben.

"Wir alle lieben diese Run-For-Your-Lives-Tour", sagte Bandgründer und Boss Steve Harris. "Die Fans sind fantastisch, die Setliste ist perfekt für das 50. Jubiläum, die Show ist wohl unsere beste aller Zeiten und die Nachfrage nach Tickets war unglaublich, sodass die Tour fast überall ausverkauft war und über eine Million Fans dabei waren." Und weiter: "Deshalb dachten wir alle, wir sollten noch ein paar weitere Shows in Europa spielen, bevor wir später im Jahr in andere Teile der Welt aufbrechen."

Einige Show-Termine für 2026 sind bekannt: Die Tour startet am 23. Mai in Griechenlands Hauptstadt Athen und wird dann unter anderem in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, den Niederlanden, Italien und Frankreich sowie Portugal fortgesetzt. "Seid versichert, dass wir nächstes Jahr so viele wie möglich von euch besuchen werden, bevor die Band 2027 eine wohlverdiente Tour-Pause einlegt", sagte Manager Rod Smallwood.

Seit 50 Jahren steht die Heavy-Metal-Band auf der Bühne und füllt noch immer die größten Stadien: Schon im laufenden Jahr spielten Iron Maiden in Deutschland, Auftakt war in der Arena in Gelsenkirchen. Von der Besetzung der Anfangsjahre ist heute nur noch Bandgründer Harris dabei. Neuestes Mitglied ist Schlagzeuger Simon Dawson. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
10.09.2025
4 min.
Vor Unheilig-Comeback: Der Graf hadert mit ergrautem Bart
Die Band Unheilig beendet ihre lange Bühnenpause. (Archivbild)
Ein Sänger mit Gehrock und eine Band, die sich mit Gothic-Touch in den Mainstream vorsang: Unheilig war ein Phänomen. Nun kehrt der Graf zurück - auch optisch.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
18.09.2025
2 min.
Dieter Bohlen: Vergesse manchmal Textpassagen
Dieter Bohlen ist nicht immer ganz textsicher. (Archivbild)
Keine Lust auf Playback: Dieter Bohlen will bei seiner Arena-Tour live singen – dabei könnte es zu Patzern kommen.
Mehr Artikel