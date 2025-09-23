Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für die kommenden Festivals stehen bereits 20 Acts fest. (Archivbild)
Für die kommenden Festivals stehen bereits 20 Acts fest. (Archivbild) Bild: Sascha Ditscher/dpa
Panorama
Iron Maiden und Volbeat bei Rock am Ring und Rock im Park
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Line-up für Rock am Ring und Rock im Park wächst: Neben Linkin Park als Headliner sind jetzt weitere Bands bekanntgegeben worden. Wer noch ein Ticket will, sollte sich nicht mehr viel Zeit lassen.

Nürburg/Nürnberg.

Nach mehr als zehn Jahren kehrt die Metal-Band Iron Maiden auf die Festivals Rock am Ring und Rock im Park zurück. Es seien die einzigen beiden Festivals, die Iron Maiden kommendes Jahr spiele, teilte der Veranstalter mit. Zuletzt war die britische Band 2014 am Ring und im Park gewesen.

Auch die dänische Metal-Band Volbeat wurde für die Festivals am Nürburgring und in Nürnberg 2026 bestätigt. Es seien die einzigen Deutschlandshows 2026 der Band, hieß es. Bereits fest stand, dass Linkin Park als Headliner auf beiden Festivals spielen wird. Die Zwillingsfestivals finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. 

"Resonanz schlichtweg überwältigend"

Bereits jetzt sind für das Festival in der Eifel 70.000 Wochenendtickets verkauft worden. "Die Resonanz auf Rock am Ring 2026 ist schlichtweg überwältigend", sagte Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus und Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park laut Mitteilung. 

Im vergangenen Jahr waren beide Festivals ausverkauft. (Archivbild)
Im vergangenen Jahr waren beide Festivals ausverkauft. (Archivbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Für Rock im Park seien bereits 40.000 Tickets verkauft worden – auch das habe es zu einem so frühen Zeitpunkt bisher nicht gegeben. Beide Festivals waren 2025 mit jeweils rund 90.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft.

Der Veranstalter gab bislang 20 Bands des Line-ups bekannt, darunter The Offspring, Marteria, Papa Roach, Electric Callboy und Limp Bizkit. Für Nürnberg gibt es nun auch Tagestickets für 139 Euro zu kaufen. Für Rock am Ring gibt es nur Wochenendtickets. (dpa)

