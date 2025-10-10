Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ob die Beerstreetboys in die Fußstapfen der Flippers treten können, bleibt aber abzuwarten. Bild: Summerfield Records/dpa
Ob die Beerstreetboys in die Fußstapfen der Flippers treten können, bleibt aber abzuwarten. Bild: Summerfield Records/dpa
Panorama
Ist das die ungewöhnlichste Schlagerband Deutschlands?
Ballermann-Stars gründen mit den Beerstreetboys eine satirische Schlager-Boygroup. Was sie mit ihrem Song "Und ab dafür" in der Szene erreichen wollen.

Köln.

Mit der satirischen Schlager-Boygroup Beerstreetboys wollen Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold ("Bumsbar") und Julian Sommer ("Dicht im Flieger") die klassische Schlagerwelt aufmischen. Das Ziel: mit ihrem Song "Und ab dafür" in eine Show von Florian Silbereisen eingeladen zu werden.

"Wir haben schon das Gefühl, dass der Schlager nicht mehr die Präsenz in der Gesellschaft hat wie in seinen großen, alten Zeiten", sagte Hüftgold der Deutschen Presse-Agentur. "Wir glauben alle fest daran, dass unser satirischer Ansatz auch dazu führt, dass gerade unser Publikum vielleicht wieder mehr klassischen Schlager hört."

Auch ein Internet-Phänomen gehört zu den Beerstreetboys

Zur ungewöhnlichen Schlager-Combo, dessen Mitglieder normalerweise am Ballermann auf Mallorca auftreten, gehören neben Hüftgold und Sommer auch Honk! ("Delfin") - und Roxy. Der 69-Jährige, selbst ernannter "Schlagersänger mit Herz und guter Laune", wurde Anfang des Jahres mit seiner Solo-Single "..Uund Ab Dafür!" einer jungen Zielgruppe bekannt - vor allem bei Tiktok. Bei der Saison-Eröffnung im April feierte der Musiker aus dem Kreis Düren (NRW) seine Bierkönig-Premiere.

Die neuen Flippers vom Ballermann?

Hüftgold erklärte nun, zu Roxys Ehren habe man den Song neu aufgenommen. "Das Lied bringt einfach alles mit, was ein guter Schlagerhit braucht. Ganz viel Liebe, ein unfassbar emotionaler Text und eine großartige Melodie." Der modern produzierte Schlager enthält typisch-romantische Heile-Welt-Sätze wie "Mit dir geh’ ich bis ans Ende dieser Welt" oder "Vorhang auf für ein Leben nur mit dir". Ob die Beerstreetboys in die Fußstapfen der Flippers treten können, bleibt aber abzuwarten. (dpa)

