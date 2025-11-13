Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Insgesamt starben bei dem Erdbeben im August 2016 mindestens 299 Menschen. (Archivbild)
Insgesamt starben bei dem Erdbeben im August 2016 mindestens 299 Menschen. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Insgesamt starben bei dem Erdbeben im August 2016 mindestens 299 Menschen. (Archivbild)
Insgesamt starben bei dem Erdbeben im August 2016 mindestens 299 Menschen. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Italienischer Bürgermeister wegen Turm-Einsturz verurteilt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Erdbeben 2016 krachte der Glockenturm von Accumoli auf das Haus einer vierköpfigen Familie - alle starben. Jetzt soll der Ortsvorsteher deshalb ins Gefängnis.

Rom.

Wegen des Einsturzes eines Glockenturms mit vier Todesopfern ist ein italienischer Dorf-Bürgermeister zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Der Ortsvorsteher der 500-Seelen-Gemeinde Accumoli wurde von einem Berufungsgericht in Rom für schuldig befunden, mitverantwortlich für den Tod einer Familie zu sein. Der Turm des Dorfes war bei einem Erdbeben 2016 auf deren Haus gekracht. Dabei kamen die 34 Jahre alten Eltern sowie die Kinder im Alter von neun Monaten und acht Jahren ums Leben. 

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Unglück wohl hätte vermieden werden können. Trotz eines früheren Erdbebens, durch das die Behörden gewarnt waren, seien an dem Campanile "strukturelle Arbeiten nicht durchgeführt worden", hieß es in einem Bericht. Die Hinterbliebenen äußerten sich zufrieden, dass sie nach fast zehn Jahren Streit Gerechtigkeit erfahren hätten. Der Anwalt des Bürgermeisters kündigte an, den Fall vor Italiens höchstes Gericht zu bringen.

Das Dorf Accumoli liegt etwa 150 Kilometer östlich von Rom in den Bergen. Bei dem katastrophalen Beben im August 2016 kamen in der Gebirgsregion Apennin insgesamt mindestens 299 Menschen ums Leben. Italien gehört in Europa zu den Ländern, die häufiger von Erdbeben betroffen sind. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
03.11.2025
1 min.
Zahl der Toten bei Erdbeben in Afghanistan steigt
Erdbeben in Afghanistan
Nach dem Erdbeben im Norden Afghanistans steigt die Zahl der Opfer. Berichten zufolge wurden zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt.
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
02.11.2025
1 min.
Wieder Erdbeben in Afghanistan
Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August. (Archivbild)
In Afghanistan kommt die Erde nicht zur Ruhe. Nun hat es wieder ein Erdbeben gegeben – die Folgen sind noch unklar.
Mehr Artikel