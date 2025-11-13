Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
James van der Beek spielte in der 90er-Teenie-Serie "Dawson's Creek" die Hauptfigur Dawson. (Archivbild)
James van der Beek spielte in der 90er-Teenie-Serie "Dawson's Creek" die Hauptfigur Dawson. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
James van der Beek spielte in der 90er-Teenie-Serie "Dawson's Creek" die Hauptfigur Dawson. (Archivbild)
James van der Beek spielte in der 90er-Teenie-Serie "Dawson's Creek" die Hauptfigur Dawson. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Panorama
James van der Beek versteigert "Dawson's Creek"-Requisiten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im vergangenen Jahr gab "Dawson's Creek"-Hauptdarsteller James van der Beek bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Fans können den Schauspieler nun beim Kampf gegen die Krankheit unterstützen.

Berlin.

Der an Darmkrebs erkrankte US-Schauspieler James van der Beek lässt laut einem Medienbericht Requisiten vom Set der Teenie-Serie "Dawson's Creek" versteigern. Wie das Promimagazin "People" berichtete, will der 48-Jährige mit der Auktion bei dem Auktionshaus Propstore Auctions eine Krebsbehandlung bezahlen. 

"Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und darauf gewartet, dass der richtige Moment kommt, um etwas mit ihnen zu machen – und bei all den unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit gebracht hat, ist mir klar geworden: Die Zeit ist jetzt", zitierte das US-Magazin den Schauspieler.

Van der Beek machte Diagnose vor einem Jahr öffentlich

Dem Bericht zufolge soll im Dezember eine Kette versteigert werden und sein Outfit aus der Pilotfolge. Aber auch für andere Gegenstände aus der Teenie-Serie und aus dem Film "Varsity Blues" (1999) können die Fans bieten. "Dawson's Creek" startete 1999 im deutschen Fernsehen. Neben van der Beek spielten dort auch Katie Holmes (heute 46) und Michelle Williams (heute 45) mit.

James van der Beek hatte die Diagnose vor einem Jahr öffentlich gemacht. "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark", führte der sechsfache Vater auf Instagram aus. Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt "mehr als je zuvor auf meine allgemeine Gesundheit konzentriert". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
08:21 Uhr
2 min.
Schweighöfer braucht mit Mitte 40 nicht immer Tempo 250
Matthias Schweighöfers neuer Film "Das Leben der Wünsche" kommt diese Woche ins Kino. (Archivbild)
Matthias Schweighöfer feierte in diesem Jahr seinen 44. Geburtstag. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Films "Das Leben der Wünsche" sprach der Schauspieler nun über seine neue Gelassenheit.
13.11.2025
4 min.
"Muss weiter Rechnungen bezahlen" - Whoopi Goldberg wird 70
Die US-Schauspielerin wird 70. (Archivbild)
Erfolgsfilme wie "Ghost - Nachricht von Sam", "Die Farbe Lila" und "Sister Act" machten Whoopi Goldberg berühmt. Jetzt wird die US-Schauspielerin 70 - und bleibt im Alltag vieler Amerikaner präsent.
Christina Horsten, dpa
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel