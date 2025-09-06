Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Schulen sind die "Elterntaxis" oft eine Herausforderung. (Archivbild)
Für Schulen sind die "Elterntaxis" oft eine Herausforderung. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Für Schulen sind die "Elterntaxis" oft eine Herausforderung. (Archivbild)
Für Schulen sind die "Elterntaxis" oft eine Herausforderung. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Panorama
Jeder fünfte Grundschüler fährt täglich Elterntaxi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Warum fahren Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule? Eine neue Umfrage zeigt: Sicherheit steht selten im Vordergrund – andere Gründe überwiegen deutlich.

München.

19 Prozent der Grundschüler werden einer Umfrage zufolge jeden Tag mit dem Auto zur Schule gebracht. Weitere neun Prozent werden jeden zweiten Tag zur Schule gefahren. 

Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der ADAC-Stiftung, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet. Demnach wurden 1.000 Eltern von Kindern im Alter zwischen 5 und 15 Jahren befragt.

Allerdings fahren die Eltern der Umfrage zufolge ihre Kinder nur selten in die Schule, weil sie um ihre Sicherheit besorgt sind. Diesen Grund gaben lediglich zwölf Prozent der Befragten an. 

Viel häufiger tun sie das, weil sie nach der Schule Termine haben (40 Prozent), weil die Schule auf dem Arbeitsweg liegt (30 Prozent) oder weil sich die Eltern eine Zeitersparnis erhoffen (22 Prozent). 32 Prozent nannten schlechtes Wetter als Grund. 

Schulen ohne Elterntaxis? ADAC hält das für unrealistisch

Wenn dies die Gründe für die "Elterntaxis" seien, ließen sich diese aber auch schwer reduzieren, teilte die ADAC-Stiftung mit. 

58 Prozent der Eltern lehnten es demnach ab, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Eltern, deren Kinder zu Fuß, mit dem Rad oder dem Tretroller zur Schule kommen können.

Die Vorständin der ADAC Stiftung, Christina Tillmann, empfiehlt, dass Kinder ihren Schulweg selbst zurücklegen: "Kinder lernen den Straßenverkehr nicht im Rücksitz. Wer ihnen zutraut, den Schulweg selbstständig zu bewältigen, stärkt ihre Sicherheit, ihre Eigenständigkeit und letztlich auch das Miteinander im Verkehr." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
03.09.2025
5 min.
"Das mag ich nicht!" - Wie Schulessen helfen könnte
Ein gemeinsames Mittagessen hat einen verbindenden Charakter. (Symbolbild)
In vielen Teilen Deutschlands hat die Schule wieder begonnen. Manche Eltern fragen sich jetzt wieder: Isst das Kind in der Schule ordentlich? Fachleute haben für sie gute Nachrichten.
Irena Güttel, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
26.08.2025
3 min.
Umfrage: Krieg und Medienkonsum bereiten Eltern große Sorgen
Dass Kinder so viel am Tablet oder Smartphone hängen, macht vielen Eltern große Sorgen. (Symbolbild)
Wie geht es eigentlich den Eltern von Teens von heute so? Was stresst sie, was macht ihnen Sorgen, was belastet sie? Die Hamburger Körber-Stiftung hat das erfragt.
Mehr Artikel