Aniston war in ihrem Leben zweimal verheiratet. (Archivbild)
Aniston war in ihrem Leben zweimal verheiratet. (Archivbild) Bild: Francois Mori/AP/dpa
Panorama
Jennifer Aniston schickt ihrem "Schatz" Geburtstagsgrüße
Seit ihrer Trennung von ihrem Ehemann Justin Theroux war Jennifer Aniston offiziell lange Single. Nun postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihre Arme um einen Mann gelegt hat.

Berlin.

Es gab Gerüchte um eine neue Beziehung: "Friends"-Star Jennifer Aniston hat auf Instagram ein Bild von sich mit einem Mann geteilt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz", schrieb die 56-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Auf dem Bild hat sie die Arme von hinten um Jim Curtis gelegt, dessen Profil sie auf dem Foto verlinkte. Ihren Geburtstagsgruß unterzeichnete sie mit einem roten Herz-Emoji. Curtis ist laut Angaben seiner Internetseite Autor und Coach.

Aniston war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux. In einem Interview hatte sie 2021 gesagt, dass sie sich einen nicht prominenten Mann als Partner gut vorstellen könne. "Das ist auch etwas, worauf ich hoffe - dass es nicht unbedingt jemand aus der Branche wird", hatte sie in der Fernsehshow des US-Magazins "People" gesagt. (dpa)

