Jennifer Lawrence: Kinder haben ist "brutal und unglaublich"

An der Seite von Robert Pattinson ist Jennifer Lawrence in einem neuen Film über eine hadernde Mutter zu sehen. In Cannes teilen die Hollywood-Stars Gedanken zu ihrem eigenen Elternsein.

Cannes. Hollywood-Star Jennifer Lawrence hat Erfahrungen aus ihrem Leben als zweifache Mutter geteilt. Die 34-Jährige bekam vor wenigen Monaten ihr zweites Kind. "Kinder zu haben, verändert alles", sagte sie in Cannes.

"Es ist brutal und unglaublich. Sie spielen nicht nur eine Rolle bei der Entscheidung, ob ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich arbeite. Ich wusste nicht, dass ich so viel fühlen kann. Mein Job hat viel mit Gefühlen zu tun, und sie haben mir die Welt eröffnet."

Jennifer Lawrence vor der Premiere am Festivalpalast in Cannes. Bild: Natacha Pisarenko/Invision via AP/dpa Jennifer Lawrence vor der Premiere am Festivalpalast in Cannes. Bild: Natacha Pisarenko/Invision via AP/dpa

Robert Pattinson: Tochter hat mir neue Energie gegeben

Es fühle sich fast an, als sei man eine offene Wunde, sagte Lawrence. "Sie haben mein Leben verändert, offensichtlich zum Guten, und sie haben mich kreativ verändert. Ich empfehle sehr, Kinder zu haben, wenn man Schauspieler werden will."

Bei den Filmfestspielen stellt Lawrence ihren neuen Film "Die My Love" (Regie: Lynne Ramsay) vor. Darin geht es um eine Mutter, die in einer abgeschiedenen Gegend lebt und mit Elternschaft und ihrer Rolle als Ehefrau hadert. Die zweite Hauptrolle spielt Robert Pattinson.

Robert Pattinson ist an der Seite von Jennifer Lawrence im Film zu sehen. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa Robert Pattinson ist an der Seite von Jennifer Lawrence im Film zu sehen. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Auch Pattinson (39) war vor gut einem Jahr Vater einer Tochter geworden. "Seit ihrer Geburt hat sie meine Art, zu arbeiten, neu belebt", sagte er. Auf überraschende Weise habe sie ihm neue Inspiration und Energie gegeben, führte er aus - woraufhin Lawrence in der Pressekonferenz scherzhaft ungläubig nachfragte: "Sie hat dir Energie gegeben?" (dpa)