Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brüder ruderten 139 Tage, fünf Stunden und 52 Minuten lang.
Die Brüder ruderten 139 Tage, fünf Stunden und 52 Minuten lang. Bild: Nuno Avendano/AAP/dpa
Die Brüder ruderten 139 Tage, fünf Stunden und 52 Minuten lang.
Die Brüder ruderten 139 Tage, fünf Stunden und 52 Minuten lang. Bild: Nuno Avendano/AAP/dpa
Panorama
Jetzt Pizza: Schotten überqueren Pazifik in Ruderboot
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

139 Tage, knapp 14.000 Kilometer und kein Begleitboot: Drei Brüder rudern in Rekordzeit über den Pazifik – und sammeln Spenden für sauberes Trinkwasser.

London.

Wie man sich wohl fühlt nach 139 Tagen im Ruderboot auf dem Pazifik? Die schottischen Brüder Jamie, Ewan und Lachlan Maclean können davon berichten - das Trio beendete am Samstag in Weltrekordzeit im australischen Cairns eine in Südamerika gestartete Odyssee im Zeichen der Wohltätigkeit. Es sei die "unglaublichste, unerbittlichste und oft surrealste Erfahrung" seines Lebens gewesen, sagte Jamie Maclean der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Den Angaben zufolge absolvierten die Brüder die knapp 9.000 Meilen (ca. 14.484 km) von Peru aus in 139 Tagen, fünf Stunden und 52 Minuten - sie waren damit schneller als der Russe Fedor Konjuchow, der 2014 für die 7.393 Meilen (ca. 11.898 km) von Chile nach Australien etwas über 159 Tage gebraucht hatte. Mit ihrer sportlichen Höchstleistung sammelten die Brüder Spenden für Trinkwasserprojekte, das Ziel der selbst gegründeten Maclean Foundation war eine Million Pfund.

In Australien wurden die Brüder von der Familie und Freunden empfangen.
In Australien wurden die Brüder von der Familie und Freunden empfangen. Bild: Nuno Avendano/AAP/dpa
In Australien wurden die Brüder von der Familie und Freunden empfangen.
In Australien wurden die Brüder von der Familie und Freunden empfangen. Bild: Nuno Avendano/AAP/dpa

Eine halbe Tonne Lebensmittel an Bord 

Alles, was er jetzt wolle, sei eine Pizza, sagte Jamie Maclean. Die Brüder feierten nach der Ankunft mit angereisten Familienmitgliedern. Gegen Ende der Reise sei es schwierig geworden, sagte Jamie Maclean (31). "Trotz unserer Erschöpfung mussten wir noch einmal einen Gang zulegen und es schaffen, bevor die Vorräte aufgebraucht waren."

Die Brüder wechselten sich auf dem speziell angefertigten Carbonfaserboot "Rose Emily" mit dem Rudern ab. Ein Begleitboot oder einen Nachschub der Vorräte gab es den PA-Angaben zufolge nicht. "Manchmal haben wir vor Traurigkeit und Angst geweint, aber die Unterstützung so vieler Menschen, die sich hinter uns versammelt haben, hat uns immer wieder neuen Mut gemacht", sagte Ewan Maclean (33). An Bord seien 500 Kilogramm Lebensmittel gewesen.

Mit der Aktion wollte das Trio Spenden für Trinkwasserprojekte sammeln.
Mit der Aktion wollte das Trio Spenden für Trinkwasserprojekte sammeln. Bild: Nuno Avendano/AAP/dpa
Mit der Aktion wollte das Trio Spenden für Trinkwasserprojekte sammeln.
Mit der Aktion wollte das Trio Spenden für Trinkwasserprojekte sammeln. Bild: Nuno Avendano/AAP/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
28.08.2025
2 min.
Prinz Harry reist zum Queen-Todestag nach London
Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry
Prinz Harry kehrt nach London zurück - wird es diesmal ein Treffen mit Charles oder William geben? Die Gerüchteküche brodelt rund um den Todestag der Queen.
23.08.2025
3 min.
Spektakulärer Mordfall: Brüder Menendez bleiben in Haft
Für Erik Menendez (l.) und seinen Bruder Lyle Menendez gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. (Archivfoto)
Sie sind die Vorlage für eine Netflix-Serie: Die Brüder Menendez sitzen wegen Mordes an ihren Eltern in Haft. Ihre Hoffnungen auf eine baldige Freilassung haben sich erst einmal zerschlagen.
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel