Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Publikum wählte Jimi Blue Ochsenknecht zum Sieger von "Promi Big Brother". (Foto Handout)
Das Publikum wählte Jimi Blue Ochsenknecht zum Sieger von "Promi Big Brother". (Foto Handout) Bild: Joyn/dpa
Das Publikum wählte Jimi Blue Ochsenknecht zum Sieger von "Promi Big Brother". (Foto Handout)
Das Publikum wählte Jimi Blue Ochsenknecht zum Sieger von "Promi Big Brother". (Foto Handout) Bild: Joyn/dpa
Panorama
Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt "Promi Big Brother"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ende rangen ein Ex-Häftling und eine Mode-Ikone um den Sieg: Das Finale der TV-Show "Promi Big Brother" blieb bis zur letzten Entscheidung spannend.

Köln.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ("Die Wilden Kerle") hat die Fernsehshow "Promi Big Brother" gewonnen. Das Publikum wählte den 33-Jährigen am Montagabend zum Sieger. "Ich wollte mich einfach zeigen, wie ich bin", sagte er unter Tränen zu seinem Triumph in der Livesendung von Sat.1. Es bedeute ihm viel, dass die Zuschauer gesehen hätten, dass er anscheinend "ein guter Mensch sein kann".

Der Sprössling des Ochsenknecht-Clans um Vater Uwe (69) und Mutter Natascha (61) setzte sich im Finale gegen den meinungsstarken Modemacher Harald Glööckler (60) durch und nahm 100.000 Euro nach Hause. "Ich hätte es niemals gedacht", sagte der 33-Jährige.

Die emotionale Reaktion auf den Sieg kommt nicht von ungefähr: Im Sommer hatte der Promi-Sohn mit einer unfreiwilligen Tour durch deutsche Gefängnisse für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro war er am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen nach Österreich ausgeliefert worden. Dort wurde das Verfahren gegen ihn gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt.

Der sonst so glamouröse Glööckler zeigte sich als guter Verlierer des Reality-Formats: "Ich wollte den Menschen die andere Facette zeigen", sagte der 60-Jährige. "Und ich freue mich, dass ich das konnte."

Die finalen Platzierungen im Überblick

Sechs Promis standen im Finale. Als Erster flog Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38) raus. Er hatte schon nach dem Zuschauervotum am Samstag gehen müssen. Wegen einer technischen Panne beim Telefon- und SMS-Voting seien jedoch "nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen", teilte Sat.1 danach mit. Am Sonntag zog er wieder in das "Promi Big Brother"-Haus ein - und schaffte es ins Finale.

Sechs Promis standen im Finale der 13. Staffel "Promi Big Brother". (Foto Handout)
Sechs Promis standen im Finale der 13. Staffel "Promi Big Brother". (Foto Handout) Bild: Joyn/dpa
Sechs Promis standen im Finale der 13. Staffel "Promi Big Brother". (Foto Handout)
Sechs Promis standen im Finale der 13. Staffel "Promi Big Brother". (Foto Handout) Bild: Joyn/dpa

Bittere Tränen flossen bei Erik aka Satansbratan (26): Der Content-Creator aus Wien belegte Platz fünf. Den vierten Platz sicherte sich Reality-TV-Star Laura Lettgen alias Laura Blond (30). Als einzige Frau unter den sechs Finalisten verpasste sie einen Medaillenplatz nur knapp. Platz drei ging an Schauspieler Michael Naseband ("K11 – Kommissare im Einsatz"). Der einstige Kriminalkommissar zeigte sich stolz: "Ich bin auch sehr zufrieden", sagte der 60-Jährige zu seiner Drittplatzierung.

Promis im Rohbau

15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten in der 2025er-Staffel zwei Wochen in einem Container in Köln ausgeharrt. Dazu zählten auch Schlagersänger Achim Petry (51), Social-Media-Akteurin Karina Kipp alias Karina2you (47), Schauspielerin Désirée Nick (69) und Sänger Marc Terenzi (47).

Thematisch ging es für die Stars und Sternchen in der 13. Staffel recht ungemütlich zu: Die Kandidaten hausten diesmal in einer Art Rohbau – zwischen Schubkarren, Schotter und säckeweise Mörtel. Allerdings gab es auch einen zweiten Bereich, die sogenannte "Musterwohnung", die deutlich luxuriöser ausfiel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
29.09.2025
2 min.
Marc Terenzi zieht bei "Promi Big Brother" ein
Marc Terenzi will bei "Promi Big Brother" eine neue Seite von sich zeigen. (Archivbild)
Neues Leben, neue Bühne: Marc Terenzi heuert bei "Promi Big Brother" an und will sich von einer anderen Seite zeigen. Langweilig dürfte es nicht werden – der Sänger hat einiges zu erzählen.
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
02.10.2025
3 min.
Explosives Duo: Glööckler trifft Nick bei "Big Brother"
Zwei erfahrene TV-Promis ziehen bei "Promi Big Brother" ein: Désirée Nick und Mode-Ikone Harald Glööckler.
Baustelle statt Luxus: Bei "Promi Big Brother" hausen bald Harald Glööckler, Désirée Nick & Co. zwischen Schubkarren und Mörtelsäcken. Das wortgewaltige Personal soll Leben in den Bau bringen.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel