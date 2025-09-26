Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ochsenknecht ist derzeit auch im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. (Archivbild)
Ochsenknecht ist derzeit auch im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Panorama
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç mit neuer Reality-Show
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ex-Paar dreht aktuell eine vierteilige Reality-Doku. Der Sender Sky verspricht Einblicke in den Alltag als Patchwork-Familie mit der kleinen Tochter Snow. Yeliz Koç hat einen Appell an ihren Ex.

München.

Sie sind als Promi-Paar gestartet, haben sich noch vor der Geburt von Tochter Snow getrennt und drehen jetzt eine gemeinsame Reality-Doku. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (31) stehen seit Mitte September für das Format vor der Kamera, das Ende dieses Jahres auf Sky und WOW zu sehen sein wird. Die neue Reality-Doku begleite die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchte auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen, teilte der Sender Sky mit. 

Reality-Star Yeliz Koç hat eine gemeinsame Tochter mit Jimi Blue Ochsenknecht. (Archivbild)
Reality-Star Yeliz Koç hat eine gemeinsame Tochter mit Jimi Blue Ochsenknecht. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer? Dazu sagte Ochsenknecht der Zeitung: "Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern. Wir zeigen aber auch, was beruflich bei uns passiert. Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein." 

Ochsenknecht ist derzeit im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. Darin geht es auch um seine Festnahme im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen in deutschen Justizvollzugsanstalten nach Österreich ausgeliefert worden war. Dort wurde sein Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt.

Yeliz: "Das ist Jimis allerletzte Chance"

Laut Sky ist "Diese Ochsenknechts" nach vier Staffeln nicht nur einer der "erfolgreichsten Entertainment-Titel auf Sky und WOW überhaupt, sondern mittlerweile Teil der deutschen Pop-Kultur geworden". Der Titel des neuen Formats, das sich auf Jimi Blue und Yeliz konzentriert, ist bisher nicht bekannt. 

Ochsenknecht sagte der "Bild" in Bezug auf Töchterchen Snow: "Ich bin sehr dankbar, dass Yeliz diesen Kontakt wieder zugelassen hat. Und dass sie so eine tolle Mutter ist." Jimi gebe sich Mühe und versuche, vieles wiedergutzumachen, ergänzte die gebürtige Hannoveranerin in dem Interview: "Was ich ihm auch rate, denn eines ist ja klar: Das ist Jimis allerletzte Chance und ich wünsche mir wirklich, dass er sie nutzt." (dpa)

