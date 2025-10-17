Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine zufällige Begegnung bescherte Jimmy Fallon einen traditionell schottischen Abend.
Eine zufällige Begegnung bescherte Jimmy Fallon einen traditionell schottischen Abend. Bild: 5 Scots/PA Media/dpa
Panorama
Jimmy Fallon feiert im Kilt mit Soldaten in Schottland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für seinen Urlaub verschlug es US-Star Jimmy Fallon nach Schottland. Eine zufällige Begegnung mit einem besonderen Fan sorgte dort für einen außergewöhnlichen Abend.

Ballater.

Ob dem Starmoderator die Delikatessen wohl geschmeckt haben? Während seines Urlaubs in Schottland ist US-Moderator Jimmy Fallon (51) von schottischen Soldaten spontan zu einem besonderen Abendessen eingeladen worden - mitsamt Dudelsackmusik und Kilt. 

Fallon hatte während seines Urlaubs das Gelände des Balmoral Castle in Aberdeenshire besichtigt, als er von einem königlichen Leibgardisten erkannt wurde, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Dieser lud ihn kurzerhand zu einem Dinner in die Kaserne ein. Dort erschien der "Tonight Show"-Moderator in einem schottischen Kilt und wurde von Soldaten des Royal Regiment of Scotland mit Dudelsackmusik begrüßt. Serviert wurde als Vorspeise etwa ein traditionelles Scotch Egg vom Wild.

Jimmy Fallon wurde spontan zum Dinner eingeladen.
Jimmy Fallon wurde spontan zum Dinner eingeladen. Bild: 5 Scots/PA Media/dpa
"Ganz im schottischen Stil"

Mit einem Eintrag in ein Gästebuch wurde Fallon zudem eine altehrwürdige Tradition für Ehrengäste zuteil. "Was als zufällige Begegnung in der Nähe von Balmoral begann, wurde zu einem großartigen Abend", sagte Major Thomas Blair laut PA. Man laufe nicht jeden Tag einem Hollywoodstar über den Weg. Die Soldaten hätten sich gefreut, den US-Moderator "ganz im schottischen Stil" willkommen zu heißen. (dpa)

