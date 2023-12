Johann Lafer: Essen aus der Kindheit bis heute Maßstab

Essen ist für Fernsehkoch Johann Lafer stark mit Emotionen verbunden. Vor allem an ein bestimmtes Gericht erinnert er sich gerne.

Berlin.

Fernsehkoch Johann Lafer erinnert sich nach eigenen Worten gut an das Essen in seiner Kindheit. "Heute ist der pure Geschmack meiner Kindheit die Messlatte für alles. Wenn ich so ein gutes Sauerkraut essen will wie damals, muss ich schon lange suchen. Natürlich hängt das auch mit Emotionen zusammen", sagte der 66-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".