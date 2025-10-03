Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wolfgang Joop ist mehr als ein Modedesigner - das zeigt er in einer Ausstellung über sein Lebenswerk im Kunstraum Potsdam. Bild: Monika Wendel/dpa
Wolfgang Joop ist mehr als ein Modedesigner - das zeigt er in einer Ausstellung über sein Lebenswerk im Kunstraum Potsdam. Bild: Monika Wendel/dpa
Panorama
Joop feiert Lebenswerk und hat Lust auf ein neues Projekt
Mit bald 81 stellt Designer Wolfgang Joop seine Retrospektive vor - und denkt über neue Pläne nach.

Potsdam.

Die Ausstellung über sein Lebenswerk ist gerade erst fertig gestellt - aber der Designer Wolfgang Joop (80) kann sich schon ein neues Projekt vorstellen. "Ich hätte noch Lust auf ein bösartig zynisches, lustiges Buch", sagte Joop der Deutschen Presse-Agentur. "Man hat ja so viele Anekdoten erlebt". Der in Potsdam lebende Designer wird im November 81 Jahre alt. 

In seiner Heimatstadt ist von Samstag an eine Ausstellung über sein Lebenswerk für Besucher (bis 18.11.) geöffnet. Das Lampenfieber sei groß, erzählte er. "Für die ganze Aufregung bin ich nicht mehr so ganz gemacht." 

Die Retrospektive im Kunstraum Potsdam gibt einen Einblick in das kreative Schaffen Joops mit teils noch nicht gezeigten Exponaten. Neben Modedesigns sind zahlreiche seiner Gemälde und Skulpturen zu sehen. Affen und Engel sind zentrale Motive seiner Kunst. 

Mit Karl Lagerfeld, der 2019 starb, und Jil Sander zählt Joop zu den erfolgreichsten deutschen Modemachern. Zudem hat der Designer, der früher in Hamburg und New York lebte, mehrere Bücher geschrieben. Bei "Germany's Next Topmodel" war er neben Heidi Klum als Juror zu sehen. (dpa)

