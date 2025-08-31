Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas.
Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas. Bild: Carole Bethuel/Filmfestival Venedig/dpa
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere. Bild: Simone Comi/IPA via ZUMA Press/dpa
Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.
Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere. Bild: Simone Comi/IPA via ZUMA Press/dpa
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas.
Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas. Bild: Carole Bethuel/Filmfestival Venedig/dpa
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere. Bild: Simone Comi/IPA via ZUMA Press/dpa
Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.
Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere. Bild: Simone Comi/IPA via ZUMA Press/dpa
Jude Law: Keine Angst vor Putin
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.

Venedig.

In einem neuen Film ist Jude Law als Wladimir Putin zu sehen - Angst vor der Reaktion des russischen Präsidenten hatte er laut eigenen Worten nicht. "Ich hoffe, ich bin nicht naiv, aber ich habe keine negativen Auswirkungen befürchtet", sagte der 52-Jährige in Venedig.

Bei den Filmfestspielen sollte "The Wizard of the Kremlin" am Sonntagabend Premiere feiern. Das Werk des französischen Regisseurs Olivier Assayas konkurriert mit 20 anderen Filmen um den Goldenen Löwen. Assayas beleuchtet in seiner Romanverfilmung den Aufstieg Putins zum russischen Präsidenten.

Erzählt wird aus der Sicht eines jungen Beraters (Paul Dano), der zwar eine fiktive Figur ist, aber auf dem russischen Politiker Wladislaw Surkow beruhen soll. 

Law: Wollten keine Imitation von Wladimir Putin

"Ich hatte Vertrauen in Olivier und das Drehbuch und war überzeugt, dass diese Geschichte intelligent, nuanciert und mit Bedacht erzählt wird", sagte Law. "Wir wollten keine Kontroverse um der Kontroverse willen. Noch wichtiger war für mich, mir bewusst zu machen, dass es sich um eine Figur innerhalb einer größeren Geschichte handelt. Wir wollten niemanden definieren."

Assayas und er seien sich einig gewesen, dass sie "keine Imitation von Wladimir Putin" darstellen wollten. "Wir hatten natürlich viele Referenzen für diese Phase in Putins Leben und haben einfach versucht, eine Ähnlichkeit mit mir zu finden, denke ich. Es ist erstaunlich, was eine gute Perücke bewirken kann."

Diese positive Erfahrung hat Jude Law aus dem Film mitgenommen

Über seine Vorbereitung für die Rolle sagte Law: "Natürlich gab es eine Menge Filmmaterial, das man sich ansehen konnte. Sobald man einmal angefangen hat, wird es zu einer Art Obsession, sodass man immer nach neuerem Material sucht. (...) Für mich war der schwierigste Part, dass das öffentliche Image, das wir sehen, sehr, sehr wenig preisgibt." 

Gefragt, ob er etwas Positives aus der Rolle mitgenommen habe, sagte Law: "Ich habe Judo gelernt." Putin ist bekannt dafür, Judo-Sportler zu sein. (dpa)

