Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Julia Roberts hat mit Kameramann Danny Moder drei Kinder. (Archivbild)
Julia Roberts hat mit Kameramann Danny Moder drei Kinder. (Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Julia Roberts hat mit Kameramann Danny Moder drei Kinder. (Archivbild)
Julia Roberts hat mit Kameramann Danny Moder drei Kinder. (Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Panorama
Julia Roberts denkt an Bühnen-Comeback
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hollywood-Star Julia Roberts hat drei Kinder - ihr jüngster Sohn wurde gerade 18. Jetzt, wo ihre Kinder aus dem Haus sind, überlegt die Schauspielerin, wie ihre Karriere weitergehen könnte.

Los Angeles.

Hollywood-Star Julia Roberts kann sich laut eigenen Worten eine Rückkehr auf die Theaterbühne vorstellen. "Ich glaube, ich würde gern wieder ein Theaterstück machen. Jetzt, wo meine Kinder aus dem Haus sind, könnte ich mich wieder mit diesem Laserfokus so einer Sache widmen – das ist nämlich eine ganz andere Art von Verpflichtung als ein Film", sagte die 57-Jährige dem US-Promiportal "People". "Das wäre etwas, auf das ich mich wirklich freuen würde", sagte Roberts weiter.

Roberts ist seit 2002 mit dem Kameramann Danny Moder verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) sowie Henry Daniel (18). 

Roberts spielte 2006 mit Bradley Cooper am Broadway

2006 gab der "Pretty Woman"-Star am Broadway sein Bühnendebüt. In "Three Days of Rain" (1997) von Richard Greenberg, der für einen Pulitzerpreis nominiert wurde, spielte Roberts eine Frau, die die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufdeckt. Im zweiten Akt verkörpert sie die Mutter der Frau. Mit ihr auf der Bühne waren Paul Rudd (56) und Bradley Cooper (50).

Roberts war 2023 in dem Endzeit-Thriller "Leave The World Behind" beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Nächsten Donnerstag kommt ihr Film "After the Hunt" in die deutschen Kinos. Unter der Regie des Italieners Luca Guadagnino spielt sie darin eine College-Professorin, die indirekt in einen Konflikt um sexuelle Belästigung gerät. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
21.09.2025
2 min.
Christopher Nolan neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
Star-Regisseur Christopher Nolan übernimmt in Hollywood eine neue Rolle. (Archivbild)
Der preisgekrönte Star-Regisseur Christopher Nolan übernimmt in Hollywood eine neue Rolle. Was der Mann hinter Blockbustern wie "The Dark Knight" und "Oppenheimer" zur neuen Aufgabe sagt.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
23.09.2025
2 min.
Emma Watson findet Teil ihres Jobs "seelenzerstörend"
"Harry Potter"-Star Emma Watson ist eigenen Worten zufolge nach mehrjähriger Pause von der Schauspielerei "vielleicht so glücklich und gesund wie nie zuvor". (Archivbild)
Die Britin Emma Watson spricht über ihre Pause von der Schauspielerei und erzählt, warum ihr Leben vor einiger Zeit "einen Tiefpunkt erreicht" habe.
Mehr Artikel