Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen der Kaffee-Diebstähle im Landkreis Passau. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen der Kaffee-Diebstähle im Landkreis Passau. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Kaffeediebe stehlen größere Mengen Kaffee aus Supermärkten
Im Landkreis Passau ist massenhaft Kaffee aus Filialen einer Discounter-Kette verschwunden.

Passau.

Etliche Packungen Kaffee sind aus Supermärkten in Passau und Umgebung gestohlen worden. Tausende Euro Schaden sind dabei entstanden. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den genauen Umständen der Diebstähle auf und sucht nach möglichen Zeugen.

Die Täter schlugen laut Polizei am Freitag zunächst in Netto-Filialen in Passau und Hauzenberg zu. Dabei seien sie zwar gestört worden, konnten aber trotzdem mit Kaffee im Wert von mehreren Hundert Euro fliehen. 

Als umliegende Filialen der Kette daraufhin ihren Bestand prüften, stellte sich heraus, dass in einem Markt in Windorf knapp 50 Packungen Kaffee fehlten, in einem Laden in Eging am See 64 in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. 

Zuvor hatte die Filialleitung von rund 450 Packungen im Wert eines unteren fünfstelligen Betrags gesprochen, die Angaben nach einer Überprüfung jedoch korrigiert. Die Taten ereigneten sich ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls am Freitag. (dpa)

