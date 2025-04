"Kampf der Realitystars": Sie alle sind mit dabei

RTLzwei hat das Kandidatenfeld von "Kampf der Realitystars" bekanntgegeben. Manche haben schon nackt im TV geflirtet, andere haben mit Weltstars gedreht. Und ein Promi-Fußballer ist auch dabei.

Berlin. Bei der neuen Staffel der Show "Kampf der Realitystars" werden die Schauspieler Martin Semmelrogge und Anouschka Renzi, der ehemalige Werder-Bremen-Fußballer Ailton, die Flirtshow-Größen Martin Angelo und Giuliana Farfalla sowie das Reality-Urgestein Frank Fußbroich dabei sein. Insgesamt 22 Stars und Sternchen wollen das Preisgeld von 50.000 Euro ergattern. Moderatorin ist Arabella Kiesbauer. Die Show läuft ab 30. April auf RTL+ und ab 7. Mai mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLzwei.

Sie treten zum Beispiel gegen "Promi Big Brother"-Sieger 2017 Jens Hilbert, "Make Love, Fake Love"-Gigolo Dennis Lodi und RTLZWEI-Star Daymian Weiß ("Willkommen bei Familie Weiß") an. "Wie wird dieser reagieren, wenn er auf Can Kaplan trifft, mit dessen skandalträchtiger Verflossenen Walentina Doronina er ein Techtelmechtel hatte?", heizte RTLzwei die Erwartungen an. In dieser Staffel sechs ist auch Ex-Dschungelcamperin Linda Nobat mit dabei.

Mit im Rennen um das Preisgeld ist auch die Ex-Erotikdarstellerin und frühere FDP-Lokalpolitikerin Annina Semmelhaack, "Fame Fighting"-Queen Hati Suarez, "Unter uns"-Schauspieler Stephen Dürr und Promi-Büßerin Anita Latifi. "Es wird auf jeden Fall wild, wenn "Beauty & The Nerd"-Star Christin Okpara, "taff"-Ikone Pinar, "Prince Charming"-Darsteller Martin Angelo und Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha einziehen."

Das Ensemble komplettieren Ex-Botschafter-Gattin Shawne Fielding-Williams, "Alles was zählt"-Darsteller Bela Klentze und "Are You The One – Realitystars in Love"-Gossip-Queen Laura Lettgen (Laura Blond) und "B:REAL"-Star Jona Steinig.

Die Show "Kampf der Realitystars" gibt es schon seit 2020. An einer tropischen Strandbucht in Thailand wohnen die Kandidaten vier Wochen in einer "Sala", einer offenen Bambushütte. In verschiedenen Spielen kämpfen sie um den Titel "Realitystar" und um die Siegprämie. (dpa)