Bereits 300.000 Zuschauer haben das Stück "Halbblut" gesehen. (Archivbild) Bild: David Hammersen/dpa
Bereits 300.000 Zuschauer haben das Stück "Halbblut" gesehen. (Archivbild) Bild: David Hammersen/dpa
Panorama
Karl-May-Spiele knacken Marke von 300.000 Zuschauern
Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg locken bei jeder Aufführung Tausende Menschen an den Kalkberg. In dieser Saison sind schon Hunderttausende gekommen.

Bad Segeberg.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben die Marke von 300.000 Zuschauern geknackt. Der Besucher mit der runden Zahl kam am Donnerstag zur Vorstellung des Stücks "Halbblut", wie die Veranstalter mitteilten. Die Marke wurde zwei Vorstellungen später erreicht als im Vorjahr. 2024 hatten am Ende der Saison mehr als 445.000 Zuschauer die 72 Aufführungen besucht.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Abenteuers "Halbblut" steht der Kampf der Blutsbrüder Winnetou (Alexander Klaws) und Old Shatterhand (Bastian Semm) um die Seele des zwischen den Völkern hin- und hergerissenen Kriegers Ik Senanda (Sascha Hödl). 

Als Schurken treten demnach der gewissenlose Ingenieur Charles Leveret (Francis Fulton-Smith), dessen goldgierige Ehefrau Donna (Sonja Kirchberger) und der hasserfüllte Comanchenhäuptling Tokvi-Kava (Joshy Peters) auf.

Die Vorstellungen laufen bis zum 7. September und beginnen jeweils donnerstags, freitags und samstags um 15.00 und 20.00 Uhr sowie sonntags um 15.00 Uhr. (dpa)

