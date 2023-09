"Karnevalsmord" nach 35 Jahren vor Gericht

Ein jahrzehntelang unaufgeklärter Fall wird von "Cold Case"-Ermittler neu aufgerollt. Ein DNA-Abgleich führt zu einem 56-Jährigen, der sich jetzt wegen Mordes in Köln vor Gericht verantworten muss.

Köln.

35 Jahre nach dem Kölner "Karnevalsmord" an einer jungen Frau muss sich ein 56-jähriger Mann für die Tat vor Gericht verantworten. Am Montag beginnt am Kölner Landgericht der Prozess wegen Mordes aus Habgier und niedrigen Beweggründen an der 24-jährigen Frau. Der Angeklagte soll sie im Februar 1988 in der Nacht auf Karnevalssonntag in der Kölner Altstadt getötet haben, um an ihre Wertsachen zu gelangen - unter anderem an einen Brustbeutel mit Biene-Maja-Motiv, in dem sich ein 100 D-Mark-Schein befunden haben soll.