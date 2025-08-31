Katja Burkard hat geheiratet

Nach vielen Jahren Beziehung haben sich Katja Burkard und Hans Mahr das Ja-Wort gegeben. Gefeiert wurde in Österreich im engsten Kreis.

Köln. RTL-Moderatorin Katja Burkard ("Punkt 12") hat geheiratet. Die 60-Jährige und ihr langjähriger Partner, der Medienmanager Hans Mahr (76), gaben sich am Samstag in Österreich das Ja-Wort. Auf Instagram teilte die Moderatorin am Abend ein Bild von sich in einem weißen Neckholder-Kleid, Arm in Arm mit Mahr. Dazu schrieb sie: "We said YES und sind sehr happy"; auf Deutsch: "Wir haben Ja gesagt und sind sehr glücklich".

Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heirateten, sagte Burkard der "Bild", die zuerst über die Hochzeit berichtet hatte. "Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt." Das sei nun der Fall gewesen. "Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet", wird die Moderatorin von "Bild" zitiert.

Mahr sagte, er habe seiner Partnerin im April auf den Malediven einen Antrag gemacht. Nur die beiden Töchter des Paares sowie die Söhne von Mahr seien bei der standesamtlichen Trauung dabei gewesen. Burkard zufolge wurden in der kleinen Kapelle bereits die Töchter getauft. (dpa)