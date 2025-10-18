Katy Perry beginnt Deutschland-Tour in Hannover

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vier Konzerte der Sängerin sind in Deutschland geplant, nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen.
Vier Konzerte der Sängerin sind in Deutschland geplant, nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Auch in den anderen Städten soll der Popstar wie in Hannover in einer akrobatisch anspruchsvollen Show an Drahtseilen durch die Luft fliegen und auf einer metallischen Kreatur reiten.
Auch in den anderen Städten soll der Popstar wie in Hannover in einer akrobatisch anspruchsvollen Show an Drahtseilen durch die Luft fliegen und auf einer metallischen Kreatur reiten. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Welttournee "The Lifetimes Tour" begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum "143", das schon im September 2024 erschien.
Die Welttournee "The Lifetimes Tour" begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum "143", das schon im September 2024 erschien. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Abseits der Musik sorgte die "I Kissed a Girl"-Sängerin im April durch einen Kurzflug ins All weltweit für Aufsehen.
Abseits der Musik sorgte die "I Kissed a Girl"-Sängerin im April durch einen Kurzflug ins All weltweit für Aufsehen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Zudem soll Perry seit einiger Zeit mit keinem Geringeren anbandeln als dem langjährigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau.
Zudem soll Perry seit einiger Zeit mit keinem Geringeren anbandeln als dem langjährigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Vier Konzerte der Sängerin sind in Deutschland geplant, nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen.
Vier Konzerte der Sängerin sind in Deutschland geplant, nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Auch in den anderen Städten soll der Popstar wie in Hannover in einer akrobatisch anspruchsvollen Show an Drahtseilen durch die Luft fliegen und auf einer metallischen Kreatur reiten.
Auch in den anderen Städten soll der Popstar wie in Hannover in einer akrobatisch anspruchsvollen Show an Drahtseilen durch die Luft fliegen und auf einer metallischen Kreatur reiten. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Welttournee "The Lifetimes Tour" begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum "143", das schon im September 2024 erschien.
Die Welttournee "The Lifetimes Tour" begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum "143", das schon im September 2024 erschien. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Abseits der Musik sorgte die "I Kissed a Girl"-Sängerin im April durch einen Kurzflug ins All weltweit für Aufsehen.
Abseits der Musik sorgte die "I Kissed a Girl"-Sängerin im April durch einen Kurzflug ins All weltweit für Aufsehen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Zudem soll Perry seit einiger Zeit mit keinem Geringeren anbandeln als dem langjährigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau.
Zudem soll Perry seit einiger Zeit mit keinem Geringeren anbandeln als dem langjährigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Panorama
Katy Perry beginnt Deutschland-Tour in Hannover
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die US-Sängerin landet mit einer Sci-Fi-Show in Hannover. Abseits der Musik sorgte sie zuletzt mit einem Flug ins Weltall für Aufsehen ‒ und durch innige Fotos mit dem Ex-Premier Kanadas.

Hannover.

Mit einer spektakulären Science-Fiction-Show hat US-Sängerin Katy Perry in Hannover ihre Deutschland-Tour begonnen. Die 40-Jährige ist mit ihrer "The Lifetimes Tour" erstmals seit sieben Jahren wieder auf Tournee. Los ging es im April in Mexiko, enden soll die Tournee im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Während der Show in Hannover kam es zu einem besonders emotionalen Moment: Ein lesbisches Paar aus Brasilien, das eigens für das Konzert angereist war, wurde auf die Bühne gebeten. Dort machte eine der beiden ihrer Partnerin einen Heiratsantrag. Diese sagte unter dem Jubel des Publikums "Ja". Zur Feier des Moments erfüllte Perry den beiden einen Musikwunsch.

Weitere Shows in Berlin, Köln und München

In Deutschland sind vier Konzerte der Sängerin geplant. Nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen. Auch dort soll der Popstar wie in Hannover in einer akrobatisch anspruchsvollen Show an Drahtseilen durch die Luft fliegen und auf einer metallischen Kreatur reiten.

"The Lifetimes Tour" begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum "143", das schon im September 2024 erschien. Doch in Deutschland floppte die Platte ‒ mit lediglich Rang 16 in den Albumcharts ist es die schwächste Platzierung der US-Sängerin seit dem Jahr 2001.

Gerüchte um Beziehung zu Kanadas Ex-Premier 

Abseits der Musik sorgte die "I Kissed a Girl"-Sängerin im April durch einen Kurzflug ins All mit Hilfe der Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos weltweit für Aufsehen. Zudem soll Perry seit einiger Zeit mit keinem Geringeren anbandeln als dem langjährigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Fotos zeigten den 53 Jahre alten Ex-Premier und die 13 Jahre jüngere Sängerin innig küssend auf einer Jacht vor der Küste Kaliforniens.

Perry und Trudeau wurden erstmals im Juli gemeinsam im schicken Lokal "Le Violon" in Montreal gesichtet. Die Popsängerin hatte sich im Juni von Schauspieler Orlando Bloom getrennt ‒ dem Vater ihrer fünfjährigen Tochter Daisy Dove Bloom. Trudeau lebt seit 2023 von seiner Frau getrennt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Taylor Swift würde niemals ins All fliegen
Taylor Swift findet den Weltraum kalt und gruselig. (Archivbild)
Mit einer Rakete in den Weltraum entschwinden wie Katy Perry: Allein schon die Idee stößt Popstar Taylor Swift ab. Und dafür gibt es Gründe.
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
13.10.2025
1 min.
Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an
Die Tour der Sängerin gibt es bald auch als Mini-Serie. (Archivbild)
Gerade erst hat Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht - jetzt dürfen sich Fans schon wieder auf die nächsten Highlights der US-Musikerin freuen.
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
Mehr Artikel