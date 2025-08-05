Katy Perry kümmert sich um zusammengebrochenen Fan

Videos auf X zeigen, wie Popstar Katy Perry sich während eines Konzerts einige junge Fans auf die Bühne holt. Einem Mädchen geht es erkennbar nicht gut - und die Sängerin reagiert schnell.

Los Angeles. Popstar Katy Perry hat sich während eines Konzerts um einen jungen Fan gekümmert, der auf ihrer Bühne zusammengebrochen ist. Wie mehrere Videos auf der Plattform X zeigen, standen mehrere Zuschauerinnen gemeinsam mit der 40-jährigen Sängerin auf der Bühne. Eine Jugendliche wirkte etwas benommen, da sagte Perry zu ihr: "Du schaffst das, lass uns tief durchatmen."

Als die junge Frau taumelte und zusammenbrach, kniete sich die Sängerin zu ihr auf den Boden und hielt ihren Kopf, bis Helfer auf die Bühne kamen. Auch danach blieb Perry an der Seite der Jugendlichen auf dem Boden und gab ihr aus einer Wasserflasche zu trinken. Ein weiterer Clip, der auf X geteilt wurde, zeigt, wie Perry später ihren Fans zuruft, dass es dem Mädchen gut gehe.

Einem X-Post zufolge ereignete sich der Vorfall am Sonntag bei Katy Perrys Konzert in der US-amerikanischen Stadt Detroit. Die "Teenage Dream"-Sängerin ist derzeit auf ihrer "Lifetimes"-Welttournee. (dpa)