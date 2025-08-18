Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Tüte Chips - die kann man an Kiosken im Münchner Univiertel nur noch bis 20.00 Uhr kaufen, auch wenn diese länger geöffnet haben.
Für die Kioskbetreiber bedeutet das Verbot starke Umsatzeinbußen.
Das Viertel rund um die Ludwig-Maximilians-Universität ist ein beliebtes Ausgehviertel, auch weil hier viel Studierende wohnen.
Keine Chips nach 20.00 Uhr im Univiertel?
Lust auf Chips? Wer im Münchner Univiertel abends einen salzigen Snack haben möchte, wird selbst in lange geöffneten Kiosken nicht mehr fündig. Warum ist das so?

München.

Im Münchner Univiertel sorgt eine kuriose Regelung für Aufsehen: Nach 20.00 Uhr dürfen fünf Kioske mit längeren Öffnungszeiten keine Chips mehr verkaufen, ab 22.00 Uhr auch kein Flaschenbier. Der Grund: Anwohner beschwerten sich massiv über Lärm, Müll und Störungen in Verbindung mit Alkoholkonsum. In der Tat ist die Gegend rund um die Ludwig-Maximilians-Universität ein beliebtes Ausgehviertel mit vielen Kneipen und Gaststätten. 

Umsatzverluste und Existenzsorgen

Kioskbetreiber müssen die Knabbersachen deshalb abdecken, da nach 20.00 Uhr nur noch ein bestimmtes Sortiment angeboten werden darf.
Kioskbetreiber müssen die Knabbersachen deshalb abdecken, da nach 20.00 Uhr nur noch ein bestimmtes Sortiment angeboten werden darf.
Kioskbetreiber Al Bezihi Nechirvan deckt nun um 20.00 Uhr die Chips mit einem Rollo ab, zwei Stunden später darf er an Nachtschwärmer auch kein Bier mehr abgeben. Dabei habe er sich immer sehr bemüht. Mitarbeiter sorgten abends dafür, die Straße vor dem Laden sauber zu halten. Und sie schickten auch die Leute nach dem Einkauf weiter, damit sie nicht vor dem Laden stehenblieben und Anwohner mit Gesprächen störten. Ihm und anderen beschert die Regelung große Umsatzverluste. "Der meiste Umsatz ist bei mir ab 22.00 Uhr. Wenn die anderen Läden geschlossen haben, geht bei mir erst das Geschäft los", sagt der Betreiber Shivan Beseh. Er habe deshalb nun auch Existenzängste. 

Führe sie nicht in Versuchung

Bierflaschen dürfen in den Kiosken ab 22.00 Uhr nicht mehr abgegeben werden.
Bierflaschen dürfen in den Kiosken ab 22.00 Uhr nicht mehr abgegeben werden.
Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) stellt klar: Die Auflage ist nicht neu. Man habe lediglich auf die aktuelle Gesetzeslage hingewiesen, sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. Mit der Abdeckung der Knabbersachen will die Behörde erreichen, dass die Leute gar nicht erst in Versuchung geführt werden, danach zu greifen, wie unlängst unter anderem die Münchner "Abendzeitung" berichtet hatte.

Keine Spätis in Bayern

In Bayern gilt nämlich das Ladenschlussgesetz. Danach müssen Geschäfte in der Regel um 20.00 Uhr schließen. Das gelte auch für Kioske, so das KVR. Nur wer parallel eine Gaststätte betreibe, dürfe auch danach neben Essen und Trinken aus dem Lokal auch Flaschenbier, alkoholfreie Getränke sowie Tabak- und Süßwaren verkaufen. Die Auswahl sei aber begrenzt. "Chips gehören nicht zum privilegierten Sortiment", so die Behörde. Es seien keine Auflagen gemacht worden, die über die Regelungen im Gesetz hinausgingen. 

Klassische Spätis wie in anderen Bundesländern gibt es in Bayern deshalb nicht, darauf verweist auch das KVR. Auch das kürzlich novellierte bayerische Ladenschlussgesetz sehe diese Betriebsform nicht vor. 

Kioskbier statt gepflegter Edelitaliener

Und was sagen die Betroffenen? Chips seien halt besser gegen den Hunger, als Süßigkeiten und passten besser zu Bier, sagt ein Student, der dort oft nachts feiert. 

Anwohner wie Stefan Mödl (r) wünschen sich mehr Verständnis für die Feiernden im lebendigen Uni-Viertel und sprechen von Klientelpolitik für Alteingesessene.
Anwohner wie Stefan Mödl (r) wünschen sich mehr Verständnis für die Feiernden im lebendigen Uni-Viertel und sprechen von Klientelpolitik für Alteingesessene.
Stefan Mödl wohnt hier und sagt, das zeitliche Limit für Chips und Bier sei "totaler Quatsch". Endlich gebe es Spätis nun auch in München, schon würden sie wieder verboten oder eingeschränkt. "Wenn man eben nicht diesen Flair von einem Univiertel haben will, dann ziehe ich hier halt auch nicht hin." Der Anwohner Ole Dietzmann spricht von Klientelpolitik "für ein paar alteingesessene Münchner". "Aber diese Stadt verändert sich auch und man muss auch Rücksicht nehmen auf die jungen Leute, die herkommen und hier leben wollen", findet er. Die holten sich ihr Bier und ihre Chips beim Kiosk und gingen nicht gepflegt zum Edelitaliener, wo die Halbe Bier fünf Euro koste.

Behörde sieht erste Erfolge

Der Grund: Anwohner hatten sich über Lärm und Müll durch feiernde junge Menschen beschwert.
Der Grund: Anwohner hatten sich über Lärm und Müll durch feiernde junge Menschen beschwert.
Das Pochen auf die Einhaltung des Gesetzes hat sich nach Angaben des KVR bereits gelohnt. Kontrollen hätten eindrücklich gezeigt, dass sich die Lage verbessert habe: weniger Lärm, weniger Müll und weniger alkoholbedingte Störungen. Allerdings sind in Bayern auch seit Anfang August Semester- und Schulferien. 

Neben den fünf Kiosken wandte sich die Behörde im Übrigen auch an eine Gaststätte. Diese habe ebenfalls maßgeblich zu den Verhältnissen vor Ort beigetragen. Auch diesem Lokal habe man deshalb untersagt, nach 22.00 Uhr noch Alkohol zum Mitnehmen anzubieten. (dpa)

