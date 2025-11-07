Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gleich neunmal für einen Grammy nominiert: Kendrick Lamar. (Archivbild) Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Gleich neunmal für einen Grammy nominiert: Kendrick Lamar. (Archivbild) Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Panorama
Kendrick Lamar für neun Grammys nominiert
Mit neun Nominierungen geht Hip-Hop-Star Kendrick Lamar als Favorit ins Rennen um den wichtigsten Musikpreis der Welt. Auch Lady Gaga, Bad Bunny und Sabrina Carpenter sind unter den Top-Nominierten.

New York.

Hip-Hop-Star Kendrick Lamar geht mit neun Nominierungen als Favorit in die 68. Grammy-Verleihung. Das gab die Recording Academy bei einem Livestream bekannt. Lady Gaga kommt bei dem wohl bekanntesten Musikpreis der Welt auf sieben Nennungen. Bad Bunny (Latin/Reggaeton), Pop-Sängerin Sabrina Carpenter und R&B-Künstler Leon Thomas holten jeweils sechs – und sind in den Hauptkategorien stark vertreten: Album, Aufnahme und Song des Jahres.

Bad Bunny schaffte den Sprung in alle drei Top-Sparten – ein deutliches Zeichen für die Präsenz spanischsprachiger Popmusik. Ebenfalls in allen drei Hauptkategorien nominiert: Lamar, der 2018 für sein Album "DAMN" den Pulitzerpreis erhielt, Gaga und Carpenter. Als "Best New Artist" stehen unter anderem Leon Thomas auf der Liste – ebenso der US-Sänger Alex Warren, der mit seinem Hit "Ordinary" international bekannt wurde, und die britische Newcomerin Lola Young.

Verleihung im Februar in Los Angeles

Mit den meisten Nominierungen unter den Produzenten liegen der US-Amerikaner Jack Antonoff und Cirkut vorn. Antonoff, bekannt für seine Arbeiten mit Stars wie Taylor Swift, Lana Del Rey oder Lorde, zählt seit Jahren zu den einflussreichsten Pop-Produzenten und gewann bereits mehrfach den Grammy als "Producer of the Year". Der kanadische Hitmacher Cirkut (Henry Walter) schrieb und produzierte Welthits für Katy Perry, The Weeknd oder Britney Spears und arbeitete aktuell unter anderem mit Lady Gaga sowie Rosé und Bruno Mars.

Die Grammys sollen am 1. Februar 2026 in Los Angeles zum 68. Mal verliehen werden. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in mehr als 90 Kategorien verliehen werden. (dpa)

