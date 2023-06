Kida Khodr Ramadan nimmt sich Auszeit

"Ich bin überarbeitet": Der Schauspieler und Regisseur Kida Khodr Ramadan will zur Ruhe kommen.

Der Schauspieler Kida Khodr Ramadan hat überraschend eine Auszeit angekündigt. "In den letzten Jahren habe ich viele schöne Momente, Erfolge und Menschen erleben dürfen. All diese positiven Erfahrungen kamen dadurch zustande, dass ich nonstop an neuen Projekten gearbeitet habe. Dabei habe ich jedoch vergessen, nach links und rechts zu schauen und habe Menschen, Situationen und Gefühle nicht mehr richtig wahrgenommen", schrieb der 46 Jahre alte TV-Star ("4 Blocks") auf Instagram.

"Ich bin überarbeitet und habe erkannt, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte. Deshalb nehme ich mir eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen und ehrlich zu reflektieren. Dabei werde ich mich auch unterstützen lassen. Ich möchte ein gutes Vorbild für meine Kinder und alle anderen sein. Deshalb werde ich hart an mir arbeiten, um gestärkt zurückzukommen und gemeinsam mit euch positive Dinge zu erschaffen." (dpa)