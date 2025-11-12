Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wann der Surfspot wieder funktionsfähig ist, ist unklar. (Archivbild)
Wann der Surfspot wieder funktionsfähig ist, ist unklar. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Die Welle war kurz wieder da - jetzt ist sie wieder weg. (Archivbild)
Die Welle war kurz wieder da - jetzt ist sie wieder weg. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Bis vor kurzem sah die Eisbachwelle noch so aus und begeisterte Surfer aus aller Welt. (Archivbild)
Bis vor kurzem sah die Eisbachwelle noch so aus und begeisterte Surfer aus aller Welt. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Rauschendes Wasser ohne Welle - kann Kies sie zurückbringen? (Archivbild
Rauschendes Wasser ohne Welle - kann Kies sie zurückbringen? (Archivbild Bild: Peter Kneffel/dpa
Wann der Surfspot wieder funktionsfähig ist, ist unklar. (Archivbild)
Wann der Surfspot wieder funktionsfähig ist, ist unklar. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Die Welle war kurz wieder da - jetzt ist sie wieder weg. (Archivbild)
Die Welle war kurz wieder da - jetzt ist sie wieder weg. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Bis vor kurzem sah die Eisbachwelle noch so aus und begeisterte Surfer aus aller Welt. (Archivbild)
Bis vor kurzem sah die Eisbachwelle noch so aus und begeisterte Surfer aus aller Welt. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Rauschendes Wasser ohne Welle - kann Kies sie zurückbringen? (Archivbild
Rauschendes Wasser ohne Welle - kann Kies sie zurückbringen? (Archivbild Bild: Peter Kneffel/dpa
Panorama
Kies soll Münchens berühmte Surfwelle zurückbringen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast zwei Wochen ist die Münchner Surfwelle im Englischen Garten verschwunden. Versuche, sie dauerhaft zurückzubringen, scheiterten bisher. Jetzt gibt es einen neuen Plan.

München.

Mit Kies wollen Experten versuchen, die berühmte Surfwelle am Eisbach im Herzen Münchens wiederherzustellen. Sediment-Ablagerungen sollen Bedingungen im Bachbett wie vor der turnusmäßigen Reinigung schaffen - und damit auch die Welle neu beleben, wie die Stadt nach einem Gespräch mit Experten im Bauamt mitteilte. 

Im Oktober war nach Angaben des Baureferats unter anderem das Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit worden. Seitdem ist die Welle verschwunden, sie baute sich nicht mehr wie gewohnt auf. Weshalb, ist nicht ganz klar.

Test per Modellversuch?

Nun soll voraussichtlich anhand eines Modellversuchs untersucht werden, welche Folgen die Veränderung haben könnte. Bereits im Juni seien Experten der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg mit einem Modell beauftragt worden, um wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse zur Strömungssituation für eine dauerhaft sicher surfbare Welle zu bekommen. Der Versuchsaufbau im Maßstab 1:5 könne voraussichtlich kommende Woche in Betrieb gehen. Mit ihm könnten auch kurzfristige Maßnahmen zum Wiederherstellen einer surfbaren Welle am Eisbach realitätsnah geprüft werden, hieß es. 

Wann konkret mit der Kies-Ablagerung am Bachbett begonnen werden kann, war zunächst noch offen. Voraussetzung für jeden baulichen Eingriff ins Gewässersystem – so auch auch das Einbringen von Kies – sei eine wasserrechtliche Genehmigung. 

OB Reiter zuversichtlich 

Die Stadt arbeite mit externen Experten und im Dialog mit der Surf-Community auf Hochtouren an einer Lösung, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Ich weiß, dass die Geduld aller hier auf eine harte Probe gestellt wird. Ich bin aber nach wie vor zuversichtlich, dass es uns zeitnah gelingen wird, die Welle wiederherzustellen, damit die vielen Surfbegeisterten ihrem Hobby wieder nachgehen können – und auch die Münchnerinnen und Münchner sowie die zahlreichen Gäste aus aller Welt den Aktiven wieder zuschauen können."

Experten involviert

Voraussetzung für das Entstehen einer surfbaren stehenden Welle ist, dass in einem Fluss oder Kanal ein schlagartiger Umschlag von schießender Strömung zu strömender Strömung erfolgt, wie Robert Meier-Staude, Professor für ressourcenschonende Konstruktion an der Hochschule München, Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen, erläuterte. Dieser Umschlag erzeuge Wellen oder zumindest schäumendes Wasser. Letzteres ist zurzeit statt der Eisbachwelle zu sehen. Staude soll den Versuch zur Wiederbelegung der Welle mit Kies leiten. Erste Veränderungen am Zufluss zur Eisbachwelle waren erfolglos geblieben. 

Die Welle ist anspruchsvoll und zieht Surfer aus aller Welt an. Auch der kalifornische Surferstar und mehrfache Weltmeister Robby Naish stieg schon am Eisbach auf sein Board. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
06.11.2025
5 min.
Sehnsüchtig vermisst - die verschwundene Eisbachwelle
Ein Mann mit einem Surfboard an seinem Fahrrad schaut von einer Brücke auf die - nicht mehr vorhandene - Eisbachwelle im Englischen Garten.
Seit Tagen ist die berühmte Eisbachwelle in München verschwunden und die Aufregung enorm. Die Surfer jedenfalls hoffen, dass sie bald wieder aufs Wasser können. Was macht die Welle so besonders?
Ute Wessels, dpa
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
10.11.2025
3 min.
Eisbachwelle wieder da - kurzzeitig
Die Welle war kurz wieder da - jetzt ist sie wieder weg.
Seit Tagen ist die berühmte Münchner Surfwelle im Englischen Garten verschwunden - auf einem Video tauchte sie nun wieder auf. Was war da los?
Mehr Artikel