Seit sechs Jahren befinde sie sich auf dieser Jura-Reise und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe. Bild: Scott A Garfitt/Invision/dpa
Seit sechs Jahren befinde sie sich auf dieser Jura-Reise und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe. Bild: Scott A Garfitt/Invision/dpa
Panorama
Kim Kardashian durch Anwaltsprüfung gerasselt
Jahrelang hat sich Kim Kardashian durch eine harte Ausbildung gekämpft, um ihren Traum von der Rechtsanwältin zu erfüllen. Nun gab es kurz vor dem Ziel einen Dämpfer.

Los Angeles.

Seit vielen Jahren arbeitet Reality-TV-Star Kim Kardashian daran, Rechtsanwältin zu werden – nun musste sie kurz vor ihrem großen Ziel einen Rückschlag hinnehmen. "Nun … ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut angezogene im Fernsehen", schrieb die Unternehmerin, die in der neuen Disney+-Serie "All's Fair" eine Scheidungsanwältin spielt, auf Instagram. Kardashian hatte laut dem Magazin "People" Ende Juli ihre Prüfung für das sogenannte California Bar Exam abgelegt, das etwa dem zweiten juristischen Staatsexamen in Deutschland entspricht. 

"Ich war so nah dran, das Examen zu schaffen, aber das motiviert mich nur noch mehr", schrieb die 45-Jährige über ihre nicht bestandene Prüfung. Seit Jahren sei sie auf dieser Jura-Reise, und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe. "Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr lernen und entschlossener sein", betonte sie.

Mehrjährige Ausbildung zur Anwältin

Nach Angaben der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr im Februar und Juli insgesamt rund 16.000 Kandidaten der als anspruchsvoll geltenden Prüfung. Diese ist nach Studienabschluss nötig, um sich in Kalifornien als Anwalt niederlassen zu können. Den Angaben zufolge bestanden den Test im Februar 2025 nur etwa 63 Prozent der Prüflinge.

Seit 2018 lässt sich Kardashian zur Anwältin ausbilden. Sie begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse. 

Kardashians Vater war ein Promi-Anwalt

Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als Baby Bar bekannte erste Jura-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss. Kardashians verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.

Auch das deutsche Jura-Examen, das aus einem ersten und zweiten Staatsexamen besteht, gilt als sehr anspruchsvoll und steht deshalb seit Jahren in der Kritik. Einer Übersicht des Fachmagazins "Legal Tribune Online" zufolge haben 2023 in Deutschland etwa 26 Prozent der Prüflinge das 1. Staatsexamen nicht bestanden, beim 2. Examen waren es rund 12 Prozent. (dpa)

