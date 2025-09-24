Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"Hallo Jimmy, das hier geht an dich": Erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show gesagt, dass Kimmel, wann immer er wolle, seine Show übernehmen könne. (Archiv)
"Hallo Jimmy, das hier geht an dich": Erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show gesagt, dass Kimmel, wann immer er wolle, seine Show übernehmen könne. (Archiv) Bild: Jens Büttner/dpa
"Hallo Jimmy, das hier geht an dich": Erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show gesagt, dass Kimmel, wann immer er wolle, seine Show übernehmen könne. (Archiv)
"Hallo Jimmy, das hier geht an dich": Erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show gesagt, dass Kimmel, wann immer er wolle, seine Show übernehmen könne. (Archiv) Bild: Jens Büttner/dpa
Panorama
Kimmel scherzt über Job-Offerte aus Deutschland - von Raab?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der US-Entertainer Kimmel ist nach einer Zwangspause zurück im TV. Ein Angebot aus Deutschland lässt ihn annehmen, dass die USA auch von außen als immer autoritärer wahrgenommen werden.

Los Angeles.

Der US-Entertainer Jimmy Kimmel hat in seiner ersten Show nach seiner Zwangspause wohl auf eine Jobofferte des deutschen Comedians Stefan Raab angespielt. "Der Typ in Deutschland hat mir einen Job angeboten", erzählte Kimmel, eingeleitet von einem Lachen. "Können Sie sich vorstellen, dass dieses Land hier so autoritär geworden ist, dass die Deutschen sagen: Komm zu uns?" 

Zwar nannte Kimmel keinen Namen. Doch erst vor einigen Tagen hatte Raab in einer RTL-Show Kimmel eingeladen und ihm angeboten - wann immer er wolle - seine Show übernehmen zu können. "Hallo Jimmy, das hier geht an dich", hatte Raab während der Sendung auf Englisch gesagt. "Da ich ein großer Fan von dir bin und ein großer Fan von unzensierter Unterhaltung, biete ich dir an, meine Show zu übernehmen, wann immer du willst."

Kimmel war am Dienstagabend (Ortszeit) nach einer vorläufigen Absetzung seiner Late-Night-Show mit einem Appell für Meinungsfreiheit auf die Bildschirme zurückgekehrt. Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die "Jimmy Kimmel Live!"-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.

"Jimmy Kimmel Live!" war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
24.09.2025
5 min.
Jimmy Kimmel kehrt mit Appell für Meinungsfreiheit zurück
Jimmy Kimmel ging nach einer Zwangspause wieder auf Sendung.
Die vorläufige Absetzung der Late-Night-Show hat über die USA hinaus hohe Wellen geschlagen und Sorgen um die Meinungsfreiheit geschürt. Was Jimmy Kimmel nach seiner Zwangspause zu sagen hat.
Anna Ringle, dpa
22.09.2025
2 min.
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kommt zurück
Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück.
Die Nachricht, dass die Late-Night-Show auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen wird, löste heftige Kritik aus. Jetzt gibt es für Jimmy-Kimmel-Fans gute Nachrichten.
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel