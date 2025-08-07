Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Tat am 31. Juli hatte Großbritannien schockiert.
Panorama
Kind am Loch Ness missbraucht: Polizei fahndet nach Täter
Nach einem schweren Missbrauchsfall am Loch Ness sucht die Polizei mit großem Aufwand nach dem Täter. Die Bevölkerung wird zur Mithilfe aufgerufen.

London.

Nach dem sexuellen Missbrauch eines acht Jahre alten Jungen auf einem Campingplatz nahe dem weltberühmten Loch Ness fahndet die schottische Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die Beamten werten über 1.500 Stunden Überwachungsmaterial aus und suchten knapp 100 Grundstücke in der Umgebung auf, wie die Polizei mitteilte. Es seien "erhebliche Ressourcen" für diese Untersuchung bereitgestellt worden.

Die Tat am 31. Juli hatte Großbritannien schockiert. Der Mann hatte sich den Angaben zufolge zwischen 00.20 und 01.00 Uhr in der Nacht dem Zelt des Jungen genähert. Die Familie des Achtjährigen befand sich in einem benachbarten Zelt. 

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hatte mitgeteilt, dass der Vater aus dem Familienzelt gekommen sei und noch gesehen habe, wie sich der Mann vom Zelt des Jungen entfernte. Der Täter soll zwischen 35 und 50 Jahre alt sein und eine Glatze haben. "Bitte denken Sie zurück - waren Sie zu dieser Zeit in der Gegend? Haben Sie jemanden gesehen, auf den die Beschreibung des Verdächtigen passt?", sagte Detective Superintendent Calum Smith laut Mitteilung.

Das Loch Ness und die Sage um das Ungeheurer von Loch Ness ziehen jährlich Zehntausende Touristen an. Im Sommer ist die Gegend in Schottland ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen und Campingurlaube. (dpa)

