Kind bei Steinschlag in Naturpark in Israel getötet

Das Naturreservat Ein Gedi am Toten Meer in Israel ist bei Touristen sehr beliebt. Dort kam es jetzt zu einem tödlichen Steinschlag.

Tel Aviv.

Bei Steinschlag in einem Naturpark am Toten Meer im Süden Israels ist am Donnerstag nach Angaben von Sanitätern ein fünfjähriger Junge getötet worden. Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, darunter auch Kinder, teilte der Rettungsdienst Zaka mit.