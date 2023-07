Kind ertrinkt in Badewanne - Angeklagte Mutter schweigt

Hagen.

Nach dem Tod eines Neunjährigen in einer Badewanne muss sich die Mutter des Jungen seit Montag vor Gericht verantworten. Die 43-jährige Deutsche soll ihrem Sohn laut Anklage zwischen dem 1. und 3. Februar zunächst mit einer Bratpfanne auf den Hinterkopf geschlagen und ihn dann in der Badewanne ertränkt haben. Zum Prozessauftakt am Hagener Schwurgericht äußerte sich die Angeklagte aus Wetter in Nordrhein-Westfalen nicht zu den Vorwürfen.