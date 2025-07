Kind stürzt von Balkon im sechsten Stock und stirbt

Rettungskräfte werden zu einem Mehrfamilienhaus in Deggendorf gerufen. Dort finden sie einen schwer verletzten Jungen - er überlebt den Vorfall nicht.

Deggendorf. Ein zehn Jahre alter Junge ist in Niederbayern von einem Balkon im sechsten Stock gestürzt und gestorben. Die genaue Ursache werde noch von der Kriminalpolizei ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Man gehe aber derzeit von einem tragischen Unfall aus.

Das Kind war demnach am Mittwochabend von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Deggendorf gestürzt. Rettungskräfte brachten den Jungen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort sei der Zehnjährige am Donnerstag gestorben. (dpa)