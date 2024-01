Kinder der Steakhouse-Erbin Christina Block sind offenbar verschwunden

Die beiden Kinder der Erbin der Steakhouse-Kette „Block House“ sollen entführt worden sein. Um das Motiv ranken sich wilde Gerüchte.

In Dänemark sind in der Nähe der deutschen Grenze in der Silvesternacht offenbar zwei Kinder entführt worden. Die „Bild“ berichtet, dass es sich dabei um die 10 und 13 Jahre alten Kinder Theodor und Klara der Hamburger „Block House“-Erbin Christina Block handeln soll. Die 49-Jährige ist die Lebensgefährtin von TV-Sportmoderator...