Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt.
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt.
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Panorama
Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Was bisher über den Vermisstenfall und den Leichenfund bekannt ist.

Güstrow.

Tagelang wurde nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow gesucht. Dann findet die Polizei nach einem Hinweis eine Kinderleiche in einem Wald unweit der mecklenburgischen Stadt. Viele Fragen sind noch offen. Ein Überblick.

Was wir wissen:

  • Leichenfund: In einem Wald nahe Klein Upahl südwestlich von Güstrow wurde am Dienstag eine Kinderleiche gefunden. Eine Spaziergängerin entdeckte den Körper und informierte gegen 11.30 Uhr die Polizei. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt, Spurensicherung und ein Rechtsmediziner wurden hinzugezogen. Auch Spezialhunde sollten eingesetzt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen Ermittler davon aus, dass es sich um den vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow handelt. Gewissheit soll die rechtsmedizinische Untersuchung bringen.
  • Ermittlungsstand: Die Ermittler gehen von einer möglichen Straftat aus. Die Ermittlungen stehen laut Staatsanwaltschaft aber noch ganz am Anfang.
  • Vermisstenfall: Fabian wird seit vergangenem Freitag vermisst. Wegen Unwohlseins war er nicht in der Schule und allein zu Hause, während die Mutter arbeitete. Er durfte laut Polizei die Wohnung verlassen, wenn er abends zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückkehrt. Als er am Freitagabend nicht nach Hause kam, versuchte die Mutter zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst.
  • Die Suche: Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Jungen, in und um Güstrow. Sie klingelten an Haustüren, führten Befragungen durch, so auch an Fabians Schule. Die Suche erfolgte per Boot, Hubschrauber mit Hunden und Tauchern.
  • Spuren: Zunächst konnten Fährtenspürhunde die Spur des Jungen bis zum Güstrower Omnibusbahnhof verfolgen, bevor sie sich laut Polizei verlor. An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna südlich von Güstrow setzte der Hund wieder an. Dort lebt der Vater des Jungen. Auch dort verlor sich die Spur wieder in einem Wald. Am Montagabend schlugen mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem südlich von Güstrow gelegenen Inselsee an. Eine Suche auf dem See untere anderem mit Feuerwehrtauchern blieb ohne Ergebnis.

Was wir nicht wissen:

  • Identität: Zur zweifelsfreien Bestätigung, dass es sich bei der Kinderleiche um Fabian handelt, fehlt den Ermittlern zufolge noch die rechtsmedizinische Untersuchung.
  • Todesursache: Noch ist unklar, wie das Kind ums Leben kam.
  • Tatverdächtige: Es gibt laut Polizei noch keinerlei Tatverdächtige.
  • Zustand der Leiche: Die Ermittler machen bislang keine Angaben zum Zustand der Leiche oder wie die genaue Situation am Fundort ist.
  • Ablauf von Fabians Verschwinden: Wie und wohin Fabian am Tag der Vermisstenmeldung die Wohnung der Mutter verließ, ist noch unklar, ebenso wie die Frage, warum er sein Handy nicht mitnahm.
  • Klein Upahl als Fundort: Wie die Kinderleiche an den Fundort gelangte und ob das Kind zu dem Zeitpunkt noch lebte, ist noch völlig unklar.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
2 min.
DNA-Analyse soll Identität von Kinderleiche klären
Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen, die zur Aufklärung des gewaltsamen Todes eines Kindes führen.
Nach dem Fund einer Kinderleiche südwestlich von Güstrow besteht weiterhin keine letzte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll nun Aufklärung bringen.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
14.10.2025
5 min.
Tagelange Suche nach Grundschüler: Leiche im Wald gefunden
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Ermittlern gehen davon aus, dass dem Kind Schlimmes widerfahren ist.
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
Mehr Artikel