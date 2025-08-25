Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Kioskbesitzer sperrte die zwei mit einem Messer bewaffneten Räuber ein.
Der Kioskbesitzer sperrte die zwei mit einem Messer bewaffneten Räuber ein. Bild: Sascha Thelen/dpa
Der Kioskbesitzer sperrte die zwei mit einem Messer bewaffneten Räuber ein.
Der Kioskbesitzer sperrte die zwei mit einem Messer bewaffneten Räuber ein. Bild: Sascha Thelen/dpa
Panorama
Kioskbesitzer schließt Bewaffnete ein
Als zwei bewaffnete Maskierte vor ihm stehen, verriegelt ein Kioskbesitzer einfach hinter ihnen die Tür. Die Polizei ist mäßig begeistert.

Wuppertal.

Ein Kioskbesitzer hat in Wuppertal zwei mit einem Messer bewaffnete Räuber in seinem Laden eingesperrt. Statt ihnen wie gefordert Bargeld auszuhändigen, verriegelte er per Druck auf eine Fernbedienung die Ladentür, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann war bereits zwei Mal überfallen worden und hatte eine Fernverriegelung einbauen lassen, mit der er den Räubern den Rückweg versperrte. 

Eine Polizeisprecherin zeigte sich angesichts der Bilder aus einer Überwachungskamera mit gemischten Gefühlen: Einerseits habe der Ladenbesitzer mutig gehandelt, andererseits sei er ein großes Risiko eingegangen, weil er mit den beiden Maskierten im Verkaufsraum geblieben sei. 

Doch er hatte Glück: Die beiden polizeibekannten 16-jährigen Jugendlichen warteten ruhig auf das Eintreffen der Polizei und ließen sich widerstandslos festnehmen. Gegen sie wird nun wegen versuchten schweren Raubes ermittelt. Der Kioskbesitzer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend nicht verletzt. (dpa)

