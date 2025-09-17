Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kinder reagierten blitzschnell und griffen beherzt zu.
Die Kinder reagierten blitzschnell und griffen beherzt zu. Bild: Marijan Murat/dpa
Heute sind Marlene und Leo froh, dass das Kind durch ihren Einsatz gesund geblieben ist.
Heute sind Marlene und Leo froh, dass das Kind durch ihren Einsatz gesund geblieben ist. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Kinder reagierten blitzschnell und griffen beherzt zu.
Die Kinder reagierten blitzschnell und griffen beherzt zu. Bild: Marijan Murat/dpa
Heute sind Marlene und Leo froh, dass das Kind durch ihren Einsatz gesund geblieben ist.
Heute sind Marlene und Leo froh, dass das Kind durch ihren Einsatz gesund geblieben ist. Bild: Marijan Murat/dpa
Panorama
Kleine Helden - Schulkinder retten Kind vor dem Ertrinken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Sommertag, ein Sprung ins Becken – und plötzlich steht das Leben eines Vierjährigen auf der Kippe. Nur weil zwei Kinder blitzschnell reagieren, endet das Drama im Freibad nicht in einer Tragödie.

Nordheim.

Mut kennt kein Alter: Als ein Vierjähriger im Freibad im baden-württembergischen Nordheim auf den Grund sinkt, sind es zwei Schulkinder, die eingreifen. Marlene (11) und ihr Freund Leo (12) reagieren schneller als alle Erwachsenen – und verhindern so eine Tragödie.

Was war passiert? Ein Vierjähriger hatte sich vor ihren Augen am Sprungturm vorgedrängelt, er war ins 3,85 Meter tiefe Becken gesprungen, kurz aufgetaucht und sofort wieder untergegangen, erzählen Leo und Marlene über jenen Tag Mitte August. Sie springen ohne Zögern hinterher, Leo taucht fast vier Meter tief. "Ich habe nur gedacht: Bring das Kind nach oben, damit es weiterleben kann", erinnert sich Marlene. 

Entscheidenden Griff erst kurz vorher gelernt

Gemeinsam ziehen sie den kleinen Körper an die Oberfläche, wenden eine Abschlepptechnik an und retten so das Kind. Der Abschleppgriff wurde eine Woche vorher bei der DLRG geübt, sagt Leo. Am Beckenrand presst Marlene Wasser aus dem Bauch des Jungen. "Das hat zum Glück auch geklappt", erzählt sie. Wenige Augenblicke später kann er wieder atmen. "Wir mussten ihn einfach rausbekommen", sagt sie.

Bürgermeister Volker Schriek nennt die beiden "kleine Helden und große Vorbilder". "Sie haben ohne zu zögern eingegriffen, als sie gesehen haben, dass das notwendig war. Es hätten viele eingreifen können - und die beiden haben das getan." Aus seiner Sicht müssten sich viele Eltern stärker ihrer Verantwortung am Beckenrand bewusst werden.

"Wir haben dem das Leben gerettet"

Marlene und Leo sind einfach froh, dass der Junge noch lebt. "Auf einem Grillfest hat eine gute Freundin von uns gesagt, wenn ihr nicht reagiert hättet, dann hätte der kleine Junge nicht seinen nächsten Geburtstag erlebt", sagt Marlene. "Da ist mir dann erst so richtig klar geworden: Hey, wir haben dem das Leben gerettet." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
2 min.
Deutsches Mädchen beim Baden in Italien ertrunken
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild)
Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes an der italienischen Adria ertrinkt ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland. Rettungskräfte versuchen, das Leben des Kindes zu retten - erfolglos.
08.09.2025
2 min.
Engste Angehörige nehmen Abschied von Modemacher Armani
Nur ein kleiner Kreis von Angehörigen, Freunden und engsten Mitarbeitern von Armani waren zur Feier eingeladen.
In der kleinen Gemeinde Rivalta bei Piacenza im Norden Italiens versammeln sich die engsten Angehörigen von Giorgio Armani. Weltweit bleiben Geschäfte der Marke geschlossen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
Mehr Artikel