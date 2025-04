Kleinflugzeug stürzt auf zugefrorenen See in Alaska

Ein Mann und zwei Kinder krachen mit ihrer Maschine auf einen abgelegenen Eissee - und müssen über Nacht in prekärer Lage ausharren. Die Rettung gelingt auch dank eines Aufrufs auf Social Media.

Washington.

Rettung nach über zwölf Stunden auf einem zugefrorenen See in Alaska: Ein Vater ist mit seinen zwei Kindern im Süden des US-Bundesstaats vom bereits halb im Wasser versunkenen Wrack ihres abgestürzten Kleinflugzeugs gerettet worden. US-Medien veröffentlichten Bilder der einsamen Maschine inmitten der eisigen Weiten Alaskas. Offensichtlich hatten die drei Insassen großes Glück: Sie waren aus noch ungeklärten Gründen mit dem Flugzeug verunglückt und am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, wie der örtliche Sender KTUU berichtete.

Eine erste Suche nach ihnen blieb erfolglos, bis ein Freund der Familie einen Hilfsaufruf auf Facebook startete und sich am Montag mehr Leute an der Suche beteiligten, wie der Sender weiter berichtete. Ein Pilot habe das Wrack schließlich gefunden, aber keinen Handyempfang gehabt. Ein anderer Pilot habe über sein Funkgerät die Nachricht bekommen und telefonisch die Polizei alarmiert, berichtete der Sender CBS. Der Pilot sagte, er habe nicht damit gerechnet, dass noch jemand leben könnte. Ein Sprecher der Verkehrssicherheitsbehörde sagte, es sei eine bemerkenswerte Rettung.

Der Mann und die Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut KTUU kamen sie ohne schwere Verletzungen davon. (dpa)