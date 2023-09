Kleinflugzeug stürzt in Bamberg ab - Pilot schwer verletzt

Von dem Kleinflugzeug blieben nur Trümmerteile übrig. Die Maschine stürzte laut Polizei beim Start ab und fing danach Feuer.

Bamberg.

In Bamberg ist am Nachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 61-Jährige sei aus dem Wrack geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Menschen befanden sich laut einem Sprecher nicht in dem Flugzeug.