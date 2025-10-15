Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Knossi" lädt zum dritten Mal zu seiner "Big Brother"-Version ein.
"Knossi" lädt zum dritten Mal zu seiner "Big Brother"-Version ein. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Julian Sommer jettet nach dem Haus-Auszug direkt nach Mallorca.
Julian Sommer jettet nach dem Haus-Auszug direkt nach Mallorca. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Mia Julia: Megapark, "Big Brother", Megapark in vier Tagen.
Mia Julia: Megapark, "Big Brother", Megapark in vier Tagen. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Panorama
Knast statt Malle: Ballermann-Stars in Knossis "Big Brother"
Während am Ballermann das Saisonfinale steigt, ziehen bekannte Partysänger in Knossis Livestream-Container. Wer hält 57 Stunden durch?

Köln.

Ausgerechnet am letzten Party-Wochenende der Saison zieht es mehrere Ballermann-Stars in den TV-Knast: Mia Julia ("Bring mich nach Hause"), Julian Sommer ("Dicht im Flieger"), Rumbombe ("Hurensohn") und Marc Eggers ("Oberteil") nehmen ab 24. Oktober (12.00 Uhr) für zwei Tage an der "Big Brother"-Version des Entertainers Jens "Knossi" Knossalla teil.

Die Überwachungsshow, die 57 Stunden lang live beim Streamingdienst Joyn und auf Knossis Twitch-Kanal gestreamt wird, startet wenige Tage nach dem Finale der regulären "Promi Big Brother"-Staffel. In den vergangenen beiden Jahren gewannen Joey Kelly und Streamer Adam Wolke "Big Brother – Knossi Edition".

So pendeln die Stars zwischen Knossi-Knast und Ballermann-Bühne

Vom 23. bis 26. Oktober finden am Ballermann, der deutschen Partymeile auf Mallorca, die Closing-Tage statt. Dort werden besonders viele Feierwütige erwartet. "Ich glaube, dass es eine sehr lustige und coole Zeit und für mich eine komplett neue Erfahrung wird", sagte Sommer der dpa über "Big Brother". 

Den Saison-Abschied im "Bierkönig" werde er dennoch am Donnerstag und Sonntagabend mitnehmen. "Damit beginne ich das Closing und beende es auch." Mia Julia wird ebenfalls vor und nach den beiden Knast-Tagen im "Megapark" auftreten. Durch den engen Zeitplan müssen sie den Container in Köln vermutlich etwas früher verlassen.

Neben den Stars vom Ballermann ziehen noch "Hausmeister Krause" Tom Gerhardt, "Hinter Gittern"-Schauspielerin Katy Karrenbauer und Streamer MontanaBlack in den Kölner TV-Knast und lassen sich dort rund um die Uhr filmen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
