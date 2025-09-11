Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lahav Shani wurde von einem Festival in Belgien ausgeladen (Archivbild). Bild: Sven Hoppe/dpa
Lahav Shani wurde von einem Festival in Belgien ausgeladen (Archivbild). Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Knobloch nach Konzertabsage: "Historisches Echo"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem Musikfestival meldet sich nun Charlotte Knobloch - mit deutlichen Worten.

München/Gent.

Nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Musikfestival findet die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, deutliche Worte. Es sei "eines der krassesten Beispiele des aktuellen Judenhasses – bigott, unverfroren und unverschämt", sagte die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern der Deutschen Presse-Agentur. 

Charlotte Knobloch findet deutliche Worte (Archivbild). Bild: Christoph Reichwein/dpa
Charlotte Knobloch findet deutliche Worte (Archivbild). Bild: Christoph Reichwein/dpa

"Großartige Künstler wie Lahav Shani werden von vermeintlich weltoffenen Institutionen dazu genötigt, entweder selbst Israelhass zu unterstützen oder als Paria behandelt zu werden. Das ist an Niedertracht nicht zu überbieten."

Das Flanders Festival Ghent hatte die Münchner Philharmoniker mit ihrem designierten Chefdirigenten kurz vor dem für den 18. September in Gent geplanten Konzert ausgeladen und dies damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist. Er habe sich nicht ausreichend von dem "genozidalen Regime in Tel Aviv" distanziert. 

Das Orchester, die Stadt München, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Berlin und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) zeigten sich von der Absage entsetzt. 

Knobloch: "historisches Echo"

"Wer in dieser Lage das historische Echo nicht hört, der stellt sich taub", sagte Knobloch der dpa. "In so einer Umgebung ist es für mich auch kein Wunder, dass immer mehr jüdische Menschen ihre Zukunft in Europa mit einem dicken Fragezeichen versehen." (dpa)

Mehr Artikel