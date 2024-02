Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz unterwegs

Harte Zeiten, knallharte Satire: Das gilt an Rosenmontag insbesondere für Düsseldorf, wo Wagenbauer Jacques Tilly ätzende Kritik an Putin und Trump übt, aber auch Olaf Scholz nicht verschont.

Köln/Düsseldorf/Mainz. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt sich oral von Kirchenpatriarch Kirill befriedigen, Donald Trump schneidet ein Hakenkreuz in die US-Flagge und Kanzler Scholz ist ein "Hohlaf" ohne Hirn - die Rosenmontagszüge sind unterwegs und halten der Weltpolitik den Spiegel vor. Besonders Düsseldorf sticht dabei mit ätzender Kritik hervor.

In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz wurden die Zugstrecken von vielen tausend kostümierten Feiernden gesäumt. Anders als an Weiberfastnacht blieben die Narren diesmal von Regen verschont, in Köln brach sogar die Sonne durch. Dort hatten sich die ersten Jecken bereits bei Dunkelheit mehrere Stunden vor Beginn des "Zochs" in der Innenstadt eingefunden, um sich gute Plätze zu sichern.

Scholz als Faultier und Schiffbrüchiger

Die Kölner Persiflage-Wagen zeigten unter anderem Olaf Scholz als Faultier in der Hängematte und Außenministerin Annalena Baerbock als Elefant im Porzellanladen. Auf einem weiteren Wagen streckt eine Narrenfigur ihr blankes Gesäß einigen zum Hitlergruß ausgestreckten Armen entgegen - an einem Arm prangt das Logo der AfD. "Dieser Wagen sagt eigentlich alles: Die können uns mal am Arsch lecken", sagte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken dazu im WDR Fernsehen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der zu Fuß im Kölner Zug mitlief, sagte, Karneval sei gelebte Vielfalt. Im Übrigen sei es wohltuend, mal "ein bisschen Spaß" zu haben.