Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tobias Schiwek, Mitveranstalter des VideoDays Festival, setzt auf Medienkompetenz.
Tobias Schiwek, Mitveranstalter des VideoDays Festival, setzt auf Medienkompetenz. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Tobias Schiwek, Mitveranstalter des VideoDays Festival, setzt auf Medienkompetenz.
Tobias Schiwek, Mitveranstalter des VideoDays Festival, setzt auf Medienkompetenz. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Kölner VideoDays: Creators setzen auf Vielfalt und Popkultur
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim VideoDays Festival in Köln diskutieren 800 Creators über neue Trends im Netz. Von ultrakurzen Clips bis zu langen Livestreams – die Szene wandelt sich rasant.

Köln.

Schmink-Tutorials, politische Debatten und Comedy: Content Creators produzieren täglich unzählige Clips für die Internet-Gemeinschaft. In Köln haben sich erneut 800 von ihnen beim VideoDays Festival ausgetauscht - auch über neue Trends.

"Wir erleben zwei Extreme: ultrakurze Clips und stundenlange Livestreams aus dem echten Leben", sagte Tobias Schiwek, der Geschäftsführer des Medienunternehmens We Are Era, das den Branchentreff organisiert hat. "Vor allem aber entstehen im Netz heute Formate, die dort ihre Fans und dann den Weg in die klassischen Medien finden. Hier entsteht längst echte Popkultur."

Beim Treffen in Köln mit rund 1.500 Besucherinnen und Besuchern aus der Branche ging es auf der Bühne um Themen wie mentale Gesundheit, Nachhaltigkeit und die Gefahren von Falschinformationen. 

Zeit der Faktenchecks in USA vorbei - muss reguliert werden?

In den USA verzichten soziale Netzwerke zunehmend auf unabhängige Faktenchecks und schreiten weniger bei Hass und Hetze ein. Strengere Auflagen für soziale Medien in der EU lehnt Schiwek dennoch ab.

"Regulierung läuft den Problemen immer hinterher. Wir brauchen echte Medienkompetenz. Verbote sind Notlösungen, Bildung ist Prävention: und genau da wollen wir uns stärker engagieren."

Die niederländische Creatorin NikkieTutorials gehört zu den größten Stars beim VideoDays Festival.
Die niederländische Creatorin NikkieTutorials gehört zu den größten Stars beim VideoDays Festival. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die niederländische Creatorin NikkieTutorials gehört zu den größten Stars beim VideoDays Festival.
Die niederländische Creatorin NikkieTutorials gehört zu den größten Stars beim VideoDays Festival. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Unter den Teilnehmenden in Köln waren neben Video-Bloggern wie Tomatolix und laserluca auch die niederländische Kosmetikexpertin NikkieTutorials (31), die bereits in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres auftrat. Am Abend sollen in 19 Kategorien die VideoDays Awards verliehen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
2 min.
Köln hat nach Meinung von Werner Herzog "wirklich Charakter"
Regisseur Werner Herzog findet Köln sehr authentisch. (Archivbild)
Regisseur Werner Herzog schwärmt von Kölns Besonderheiten - und entdeckt auf dem Weg dorthin, was ihm im fernen Los Angeles fehlt.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
3 min.
HandOfBlood räumt bei VideoDays als Creator des Jahres ab
HandOfBlood verbindet Gaming-Spaß mit ernsten Themen.
Von queer-positivem Deutschrap bis zum "schlechtesten TikToker": Das VideoDays Festival prämiert die besten Social-Media-Stars.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel