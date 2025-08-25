Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yanni Gentsch will, dass Voyeur-Aufnahmen strafbar sind.
Bild: Federico Gambarini/dpa
Yanni Gentsch hat die Petition an NRW-Justizminister Benjamin Limbach übergeben.
Bild: Federico Gambarini/dpa
Yanni Gentsch will, dass Voyeur-Aufnahmen strafbar sind.
Yanni Gentsch will, dass Voyeur-Aufnahmen strafbar sind. Bild: Federico Gambarini/dpa
Yanni Gentsch hat die Petition an NRW-Justizminister Benjamin Limbach übergeben.
Yanni Gentsch hat die Petition an NRW-Justizminister Benjamin Limbach übergeben. Bild: Federico Gambarini/dpa
Panorama
Kölnerin will Voyeur-Aufnahmen strafbar machen
Die Kölnerin Yanni Gentsch wird beim Joggen von hinten gefilmt. Ein Voyeur hat es auf ihren Po abgesehen. Anzeigen kann sie ihn nicht. Das will die Kölnerin ändern - und erfährt breite Unterstützung.

Köln/Düsseldorf.

Ein Voyeur verfolgt und filmt die Kölnerin Yanni Gentsch (30) beim Joggen und nimmt dabei ihren Po ins Visier. Die Werbetexterin merkt das und stellt ihn zur Rede. Doch als sie ihn anzeigen will, erfährt sie, dass das Verhalten des Mannes nicht strafbar ist. Das will Gentsch nun ändern. 

Bereits mehr als 100.000 Menschen unterstützen sie dabei. Am Montag übergab sie NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) ihre Petition "Voyeur-Aufnahmen strafbar machen". Im November werden die Justizminister darüber beraten, ob deshalb das Strafgesetzbuch geändert werden soll. (dpa)

