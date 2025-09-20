Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde.
Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa
Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump traf König Charles III. in dieser Woche Ethel Caterham.
Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump traf König Charles III. in dieser Woche Ethel Caterham. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa
Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde.
Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa
Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump traf König Charles III. in dieser Woche Ethel Caterham.
Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump traf König Charles III. in dieser Woche Ethel Caterham. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa
Panorama
König Charles trifft älteste Person der Welt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Queen und ihr Gemahl wurden 96 und 99 Jahre alt, Queen Mum sogar 101: Bei den Windsors kennt man sich mit dem hohen Alter gut aus. König Charles trifft nun eine Dame, die noch älter ist.

London.

Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump hat König Charles III. in dieser Woche eine weitere besondere Persönlichkeit getroffen: Ethel Caterham, die aller Voraussicht nach älteste lebende Person der Welt. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, besuchte der britische Monarch die 116-Jährige am Donnerstag in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in ihrem Altenheim. 

Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde, nachdem die brasilianische Nonne Schwester Inah Canabarro Lucas im Alter von 116 Jahren gestorben war. 

Im Gespräch mit Charles ließ Caterham unter anderem ihre Erinnerungen daran Revue passieren, wie sie seine feierliche Amtseinführung als Prinz von Wales durch Queen Elizabeth II. im Jahr 1969 erlebt hatte. Charles war damals erst 21 Jahre alt gewesen. "Alle Mädchen waren in Sie verliebt und wollten Sie heiraten", berichtete Caterham ihm nach PA-Angaben. Der König reagierte darauf mit einem herzlichen Lachen und hochgezogenen Augenbrauen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
08.09.2025
4 min.
Britische Prinzen gedenken der Queen - aber getrennt
Prinz Harry ist zurück in London.
Prinz Harry und Prinz William erinnern an die verstorbene Queen. Ein Treffen der Brüder bleibt unwahrscheinlich - auch, wenn der eine Royal Hoffnungen hat.
Christoph Meyer und Jan Mies, dpa
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
10.09.2025
2 min.
Trump meidet Öffentlichkeit bei Besuch in Großbritannien
Der britische Premier Starmer überreichte US-Präsident Trump die Einladung zum Staatsbesuch bei einem Besuch im Weißen Haus. (Archivfoto)
Premierminister Keir Starmer schmeichelte dem US-Präsidenten mit einer Einladung von König Charles zum Staatsbesuch. Doch die Visite gilt als heikel.
Mehr Artikel